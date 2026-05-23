En modo campaña, Javier Milei prometió que eliminará las retenciones de la soja al campo

El presidente, Javier Milei, anunció que bajará las retenciones para el trigo y la cebada de 7,5% a 5,5% a partir de junio de este año. Además, un año antes de las elecciones le prometió al campo que, en un eventual segundo mandato, las alícuotas serán cero, incluido para la soja. Esto fue bien recibido por las cámaras empresarias del sector.

El mandatario disertó en el marco del 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde además adenatçp que, a partir de enero de 2027, y según los resultados de la recaudación, la baja de los derechos de exportación (DEX) será entre 0,25 y 0,5% por mes las retenciones para la soja. “Será de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos”, dijo Milei el jueves, y agregó: “Nuestra misión es achicar el Estado. ¿Para qué? Para bajar impuestos”.

Desde la Cámara de la Industria Aceitera Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) sostuvieron en redes sociales: “Celebramos la decisión de seguir con la baja de derechos de exportación en trigo y cebada y, en especial, en las bajas sobre la soja. Colaboraremos con el Ministerio de Economía para buscar ver la forma más adecuada para que no genere efectos negativos en la comercialización”.

Gustavo Idígoras, titular de CIARA-CEC, destacó ayer la decisión del Gobierno de rebajar la alícuota de las retenciones a cereales, pero advirtió que será necesario trabajar sobre el tema soja para no perjudicar la comercialización. “Es el camino correcto”, afirmó el directivo en declaraciones a la prensa. Idigoras sostuvo que la “la de trigo y cebada es una gran señal para los productores para animarse a sembrar en una relación de costos y precios compleja”. En el caso de la soja advirtió que “está condicionada a la recaudación y hay que ver como evoluciona”.

En tanto, el Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales comunicó: “Destacamos la importancia de avanzar hacia reglas más previsibles y competitivas, que reduzcan distorsiones, mejoren la formación de precios y fortalezcan el desarrollo del mercado de granos. El corretaje seguirá cumpliendo su rol esencial de aportar transparencia, profesionalismo y confianza en la vinculación entre oferta y demanda”.

“Estamos convencidos de que este es el camino para generar más producción, empleo y movimiento económico en cada región. No obstante, seguimos sosteniendo que el objetivo final debe ser Retenciones Cero: los DEX son un impuesto distorsivo que frena nuestro potencial, limita el crecimiento y afecta directamente a los productores”, remarcaron desde la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Nicolás Pino, presidente de la SRA expresó ayer: “El costo está alto, entonces cualquier pequeño margen que te aumente, por ejemplo, el aumento de gasoil repercute en los fletes un seis, siete por ciento, diez por ciento con toda la furia, no llega. ¿Es mucho o poco? Es un montón, porque tu margen es finito”.

El economista Fernando Marull señaló que, en el caso de la soja, la evolución de las retenciones a lo largo de los distintos gobiernos fue de la siguiente manera: Néstor Kirchner (14%), Cristina Kirchner (35%), Mauricio Macri (25%), Alberto Fernéndez (33%), Javier Milei (24%), y Milei en octubre de 2027 (19%). El director de la Fundación Libertad y Progreso, Agustín Etchebarne, comentó al posteo de Marull y dijo que “no tiene dudas” de que en un hipotético segundo mandato de Milei “van a ir a 0% de retenciones”. “Esa es la idea”, le respondió el Presidente.

El anuncio se dio en medio de un récord histórico en la actual campaña de cosecha. Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la producción de los seis principales cultivos a nivel nacional en la campaña 2025/2026 alcanzó un máximo histórico de 163,2 millones de toneladas. Esto implicó un crecimiento de 21,25% en relación a la campaña anterior.

“La soja alcanzó una producción de 49,9 millones de toneladas, con un promedio de rendimiento por hectárea de 30,6 quintales. El maíz registró una producción de 70 millones de toneladas, alcanzando un récord para los últimos 20 años. Los rindes del cultivo alcanzaron en promedio a 72 qq/ha”, agregó la cartera de Agricultura.

“El girasol marcó un récord histórico de producción con 7,4 millones de toneladas y un promedio de rendimiento a nivel país de 23,4 qq/ha. El trigo registró una producción de 27,9 millones de toneladas, alcanzando también un máximo de la serie histórica. La cebada y el sorgo aportaron 5,6 y 2,4 millones de toneladas, respectivamente”, cerró la Secretaría.

Sin “ajuste adicional” para compensar

Eugenia Muzio

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que no seguirá haciendo ajustes “extra” para sostener el superávit fiscal mes a mes tras los anuncios de la baja de retenciones al agro. Además, ratificó que el Gobierno proyecta una mayor recaudación en el próximo tiempo luego de meses de caída sostenida de los ingresos.

“No va a ser necesario hacer ajuste adicional”, contestó el funcionario ante la pregunta de PERFIL. Aseguró que el equipo económico ve “recuperación” en mediciones adelantadas de “distintos sectores”, acompañado de “un proceso de desinflación” y un “aumento de la recaudación”, definió en conferencia de prensa. Según detalló, el costo fiscal de la medida será de un total de US$ 1.200 millones.

Caputo fue enfático sobre los motivos detrás de la gradualidad del anuncio: “La razón por la que lo hacemos escalonado es para que haya más certidumbre en la cotización de los futuros y para evitar especulaciones. El sector ya sabe qué es lo que va a pasar en 2027 y en 2028”.

Asimismo, el titular de Economía justificó por qué no se implementó una reducción más agresiva en el corto plazo para la cosecha gruesa. “En el 2026 esencialmente por un tema de caja no teníamos espacio presupuestario. Para nosotros el déficit fiscal es preocupante y la restricción presupuestaria es inamovible”, advirtió. Sin embargo, reafirmó la promesa de campaña de la gestión libertaria: “El objetivo final es llevar las retenciones a cero. No tenemos ni la más mínima duda de que en un segundo mandato van a llegar a cero”.