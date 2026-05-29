El Banco de la Provincia de Buenos Aires mantiene vigente una promoción dirigida a los usuarios de su billetera digital corporativa. Los clientes de la entidad financiera pública pueden acceder a un beneficio del 25% de descuento en los consumos realizados en los espacios de gastronomía Full YPF. Esta iniciativa comercial se aplica exclusivamente durante los días sábados y domingos del mes de mayo de 2026, apuntando de forma directa al segmento de consumo familiar.

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La promoción establece un tope de reintegro unificado de $8.000 por semana y por persona. La condición de unificado significa que dicho límite opera considerando la sumatoria de la totalidad de las compras realizadas por cuenta durante cada sábado y domingo, contemplando de forma conjunta todos los comercios adheridos que forman parte de la promoción. La nómina completa de estos locales se encuentra disponible para su verificación en la página de la entidad bancaria.

Para que la bonificación se ejecute de manera correcta, las transacciones deben gestionarse mediante la aplicación Cuenta DNI. Las modalidades técnicas habilitadas para la operación en las terminales Posnet y Payway, así como en Cuenta DNI Comercios, comprenden la funcionalidad "Pagar QR" con débito en cuenta, el uso de "Link de pago" o la opción "Clave DNI". En todos los casos, el pago se debe realizar utilizando el dinero disponible en la cuenta del usuario.

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El sistema de reintegros de la banca pública bonaerense presenta restricciones operativas específicas que los usuarios deben contemplar al momento de realizar sus consumos. El beneficio no aplica a aquellos clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones financieras con el Banco Provincia. Tampoco es acumulable con otras promociones o descuentos vigentes que se encuentren corriendo en simultáneo en los establecimientos prestadores.

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La normativa técnica de la promoción detalla taxativamente qué canales de pago quedan fuera del beneficio del 25% de ahorro. La reducción del precio no se aplica a las compras que se realicen mediante la lectura de códigos QR pertenecientes a la empresa Mercado Pago u otras billeteras digitales de la competencia. Del mismo modo, quedan excluidas las transacciones abonadas con tarjetas de crédito Visa o Mastercard, tarjeta Visa Débito o transferencias directas.

El descuento reglamentado se calcula sobre el valor del precio de contado de los productos gastronómicos. Esta disposición se ejecuta en estricta concordancia con lo establecido por las resoluciones 51 y 240 del año 2017 dictadas por la Secretaría de Comercio, dependiente del Ministerio de Producción de la Nación. La entidad bancaria ofrece canales de consulta directa como la línea telefónica y su sitio web institucional.

Plazos de acreditación y ejemplos de reintegro de la promoción

Los movimientos financieros derivados de la bonificación se procesan de forma diferida en las cuentas de los usuarios. Según especifica el pliego legal del Banco Provincia, el dinero correspondiente al reintegro se verá reflejado en los movimientos de la cuenta vinculada a Cuenta DNI dentro de un plazo de hasta 10 días hábiles posteriores a la fecha exacta en la que se efectuó la compra de gastronomía.

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La entidad financiera incluyó ejemplos representativos para clarificar el impacto real de la devolución en el presupuesto de los consumidores. Quien realice una compra de $2.000 recibirá un reintegro de $500 en su cuenta. Por su parte, en el extremo superior del beneficio, aquel cliente que ejecute un consumo por valor de $60.000 recibirá el tope máximo de reintegro estipulado por la normativa, que es de $8.000.

De este modo, el último fin de semana de mayo queda condicionado a la utilización del aplicativo propio para la obtención de los saldos a favor en la red de estaciones de servicio YPF seleccionadas.

GZ