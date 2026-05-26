El Banco de la Provincia de Buenos Aires puso en marcha una campaña de financiación orientada a reducir los costos de mantenimiento del parque automotor de sus clientes. La entidad bancaria pública estructuró este programa de fomento comercial para facilitar la adquisición de repuestos, servicios mecánicos y neumáticos de manera financiada. La medida permite diferir los pagos en el tiempo sin afrontar recargos financieros en los comercios adheridos.

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La campaña dispone de una cobertura temporal extensa, manteniéndose válida todos los días desde el 1 de mayo hasta el 31 de agosto de 2026. El área de cobertura geográfica para la aplicación del beneficio quedó delimitada de forma exclusiva al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el Gran Buenos Aires y el territorio de la provincia de Buenos Aires.

Las opciones de financiación en cuotas y las tasas reguladas

El beneficio central de la acción comercial consiste en la posibilidad de financiar las transacciones en sólo cuatro (4) y sólo seis (6) cuotas sin interés. El andamiaje económico de la promoción se estructuró bajo una tasa de interés del 0,00%, lo que determina que el Costo Financiero Total Nominal Anual (CFTNA), la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) se posicionen rigurosamente en el 0,00% para la cartera de consumo y comercial.

Las normativas emitidas por el banco detallan que la carga financiera cero se calcula directamente sobre el precio al contado de los productos o servicios, operando en concordancia con las Resoluciones 51 y 240–E/2017 del Ministerio de Producción de la Nación y la Secretaría de Comercio. Para ilustrar la modalidad de pago en los mostradores, la institución financiera incluyó un ejemplo representativo en sus bases contractuales: en una compra total por un valor de $60.000 consolidada en seis cuotas sin interés, el cliente abonará seis cuotas mensuales fijas de $10.000 cada una.

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Tarjetas bancarias válidas y métodos de pago digitalizados

El programa opera de manera directa con las tarjetas de crédito Visa y/o Mastercard emitidas por el Banco Provincia. Los usuarios cuentan con la flexibilidad de presentar los plásticos de forma física en las cajas o, en su defecto, utilizarlos de manera digitalizada a través de la aplicación móvil Cuenta DNI. Los métodos de pago admitidos para el procesamiento de las cuotas incluyen la lectura de código QR o la utilización de la tecnología sin contacto (NFC).

El uso de la tecnología de conectividad inalámbrica sin contacto (NFC) se encuentra sujeto a restricciones técnicas específicas fijadas por el área de sistemas del banco. Esta modalidad inalámbrica de pago móvil será validada únicamente para las tarjetas Visa Crédito y se ejecutará de forma exclusiva en dispositivos celulares que posean instalado el sistema operativo Android. Las compras se realizan ingresando en cada marca participante de la red.

Exclusiones comerciales y canales de contacto oficiales

El pliego de condiciones paritarias de la promoción establece un conjunto de exclusiones operativas donde el plan de cuotas sin interés queda anulado. El beneficio no es acumulable con otras promociones y/o descuentos vigentes en los locales. Asimismo, la financiación no aplica para aquellas compras realizadas con tarjeta a través de dispositivos MPOS, botones de pago S.A., ni mediante transacciones trianguladas con otras billeteras virtuales ajenas, plataformas de pago independientes o portales de pago online.

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Para obtener más información sobre las sucursales participantes y los términos legales, los clientes pueden comunicarse de manera telefónica a la línea de atención al cliente.

GZ