El Banco Provincia puso en marcha un nuevo esquema de beneficios y promociones financieras enfocado de manera directa en el sector de indumentaria y calzado para todo el mes de mayo de 2026. La entidad bancaria bonaerense estructuró estas acciones comerciales mediante la articulación de su billetera virtual Cuenta DNI y las tarjetas de crédito emitidas por la institución, con el objetivo de dinamizar el consumo en locales comerciales seleccionados dentro del territorio provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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Las condiciones fijadas por la entidad financiera establecen que los usuarios de tarjetas de crédito Visa y MasterCard pueden acceder a las promociones en los comercios adheridos que forman parte de la cartilla oficial. El programa contempla la aplicación de descuentos en los puntos de venta físicos de las marcas seleccionadas, como así también en las plataformas de comercio electrónico de las firmas participantes, facilitando las transacciones a distancia a los clientes de la banca pública.

Marcas de indumentaria adheridas y porcentajes de reintegro en mayo

El listado de los establecimientos comerciales adheridos a la campaña del Banco Provincia incluye firmas reconocidas del sector textil y calzado como Open Sports, Seven Sport, Chelsea, Exit, Grimoldi, Ver, Mauro Sergio, Montagne, Portsaid, Desiderata y System. La grilla se completa con marcas como Topper, Stock Center, Dexter, Moov, Class Life, Isadora, Todomoda, Puma, XL Extra Large, Juanita Jo, Lazaro, Amodil, Kevingston y Coppel, abarcando diferentes segmentos de consumo.

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La estructura del beneficio principal determina un ahorro del 30% para las compras que se realicen dentro de los locales de estas cadenas de indumentaria. Las condiciones particulares de la promoción fijan un tope de reintegro de $5.000 por transacción o por día según la marca, permitiendo que el descuento se aplique de forma directa sobre el precio de lista de las prendas seleccionadas por los clientes en las sucursales participantes o en las respectivas tiendas virtuales de las firmas textiles.

El esquema comercial no se limita únicamente al porcentaje de descuento directo en las cajas, sino que incorpora facilidades de financiamiento sin costo extra para los usuarios de las tarjetas de crédito Visa y MasterCard del Banco Provincia. La entidad financiera dispuso que los consumos realizados bajo este programa especial pueden cancelarse en hasta 4 cuotas sin interés, un mecanismo que busca aliviar la carga del pago único en compras de mayor volumen.

Requisitos de Cuenta DNI y tarjetas de crédito para acceder a los beneficios

Los parámetros de validación para la aplicación de los reintegros dependen del medio de pago electrónico que elijas al momento de efectuar la compra en los mostradores. La promoción con tarjetas de crédito requiere que los plásticos se encuentren activos y con margen disponible para operar, mientras que las operaciones ligadas a la billetera digital Cuenta DNI exigen que el pago se realice mediante las funciones de lectura de código QR de la propia aplicación móvil del banco.

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El banco público de la provincia de Buenos Aires aclaró en sus condiciones de contratación que las promociones no son acumulables con otros descuentos vigentes que posean los comercios de manera particular en sus locales. Los plazos para la acreditación de los montos devueltos varían según el soporte utilizado, procesándose de forma automática en el resumen de cuenta posterior para las compras con tarjeta de crédito o en el saldo de la billetera digital dentro de los tiempos estipulados.

GZ