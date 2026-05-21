El Banco Provincia puso en marcha una nueva línea de promociones financieras y beneficios enfocados de manera directa en el sector de vinotecas y comercios de bebidas seleccionados para todo el mes en curso. La entidad bancaria bonaerense estructuró estas acciones comerciales mediante la articulación de su billetera virtual Cuenta DNI y las tarjetas de crédito emitidas por la institución, con el objetivo de dinamizar el consumo en locales comerciales adheridos dentro del territorio provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Banco Provincia: los descuentos y cuotas sin interés en indumentaria para mayo de 2026

Las condiciones fijadas por la entidad financiera establecen que los usuarios de tarjetas de crédito Visa y MasterCard pueden acceder a las promociones en los comercios que forman parte de la cartilla oficial. El programa contempla la aplicación de descuentos en los puntos de venta físicos de las marcas participantes, facilitando las transacciones presenciales a los clientes de la banca pública que busquen optimizar sus gastos cotidianos en este rubro particular de consumo masivo.

Marcas de vinotecas adheridas y porcentajes de reintegro en mayo

El listado de los establecimientos comerciales adheridos a la campaña del Banco Provincia incluye firmas reconocidas del sector como Ligier, Frappé, Go Bar, Tonel Privado, Enogarage, Winery, Lo de Granado y Vinoteca San Telmo. La grilla se completa con una red de comercios locales y cadenas regionales distribuidas en los diferentes municipios bonaerenses, lo que garantiza una cobertura geográfica amplia para que los beneficiarios utilicen las herramientas digitales del banco.

Cuenta DNI: cómo ahorrar más de $160.000 en mayo con todos los descuentos

La estructura del beneficio determina un ahorro del 30% para las compras que se realicen dentro de los locales de estas cadenas de bebidas y vinotecas seleccionadas. Las condiciones particulares de la promoción fijan un tope de reintegro de $5.000 por transacción o por día según la marca, permitiendo que el descuento se aplique de forma directa sobre el precio de lista de los productos seleccionados por los clientes en las sucursales participantes de la provincia y Capital Federal.

El esquema comercial no se limita únicamente al porcentaje de descuento directo en las cajas, sino que incorpora facilidades de financiamiento sin costo extra para los usuarios de las tarjetas de crédito Visa y MasterCard del Banco Provincia. La entidad financiera dispuso que los consumos realizados bajo este programa especial pueden cancelarse en hasta 4 cuotas sin interés, un mecanismo que busca aliviar la carga del pago único en las compras de mayor volumen.

Requisitos de Cuenta DNI y tarjetas de crédito para acceder a los beneficios

Los parámetros de validación para la aplicación de los reintegros dependen del medio de pago electrónico que elijas al momento de efectuar la compra en los mostradores. La promoción con tarjetas de crédito requiere que los plásticos se encuentren activos y con margen disponible para operar, mientras que las operaciones ligadas a la billetera digital Cuenta DNI exigen que el pago se realice mediante las funciones de lectura de código QR de la propia aplicación móvil del banco.

Beneficio de Cuenta DNI en supermercados

El banco público de la provincia de Buenos Aires aclaró en sus condiciones de contratación que las promociones no son acumulables con otros descuentos vigentes que posean los comercios de manera particular en sus locales. Los plazos para la acreditación de los montos devueltos varían según el soporte utilizado, procesándose de forma automática en el resumen de cuenta posterior para las compras con tarjeta de crédito o en el saldo de la billetera digital dentro de los tiempos estipulados.

GZ