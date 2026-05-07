A partir de este mes de mayo, el Banco Provincia puso en marcha un beneficio especial orientado al cuidado de las mascotas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y el resto de la provincia de Buenos Aires. La promoción, que estará vigente todos los días hasta el próximo 31 de agosto de 2026, permite acceder a un 10% de ahorro y 4 cuotas sin interés en veterinarias y pet shops.

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El beneficio está destinado a las compras realizadas con tarjetas de crédito Visa y/o Mastercard emitidas por la entidad. Los usuarios pueden utilizar sus tarjetas de forma física o digitalizadas a través de la aplicación Cuenta DNI, ya sea mediante la lectura de código QR o la tecnología sin contacto (NFC).

Detalles de la financiación y reintegro

La promoción se destaca por no tener tope de reintegro, lo que permite que el descuento se aplique sobre el total de la compra sin importar el monto. Según informó la entidad financiera, el reintegro se verá reflejado como una bonificación en el resumen de cuenta siguiente a aquel en el que se ingrese el consumo.

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En cuanto a la financiación, el Costo Financiero Total Nominal Anual (CFTNA) es del 0,00%, lo que garantiza que las cuatro cuotas sean efectivamente sin interés. Para ilustrar el beneficio, el banco brindó un ejemplo representativo: en una compra de $40.000, el cliente abonará cuatro cuotas mensuales de $10.000 y recibirá un reintegro de $4.000.

Condiciones y modalidades de pago

Es importante tener en cuenta que la modalidad de pago mediante tecnología sin contacto (NFC) a través de Cuenta DNI está validada únicamente para tarjetas Visa Crédito y en dispositivos con sistema operativo Android.

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Por otro lado, la entidad aclaró que el beneficio no es acumulable con otras promociones o descuentos vigentes. Asimismo, la promoción queda excluida para compras realizadas a través de MPOS, botones de pago, otras billeteras virtuales, plataformas de pago o portales de pago online. El descuento se aplica sobre el precio de contado, en cumplimiento con las normativas vigentes de la Secretaría de Comercio.

Los interesados en localizar los comercios adheridos o solicitar más información pueden comunicarse al 0810-222-2776 o visitar los canales oficiales del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

GZ / lr