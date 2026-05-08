El Banco Provincia confirmó la vigencia de sus promociones especiales para el fin de semana en el ámbito de CABA, Gran Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. A través de sus tarjetas de crédito Visa y Mastercard, los usuarios podrán obtener reintegros en servicios de transporte y delivery de comida durante este sábado 9 y domingo 10 de mayo.

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Sábados de ahorro en Cabify

Todos los sábados de mayo y junio, las personas usuarias de tarjetas de crédito de la entidad cuentan con un 20% de descuento en la plataforma Cabify. La promoción es válida para compras realizadas en un pago y establece un tope de reintegro de $5.000 por transacción.

Para acceder al beneficio, el pago puede realizarse con la tarjeta física o mediante la billetera digital Cuenta DNI, ya sea a través de la lectura de código QR o con tecnología sin contacto (NFC). Es importante señalar que la opción NFC está disponible únicamente para tarjetas Visa Crédito en dispositivos Android.

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Domingos con beneficios en PedidosYa

Para el domingo, la entidad financiera traslada el ahorro al rubro de delivery. Los clientes que realicen pedidos a través de la aplicación PedidosYa también obtendrán un 20% de descuento, bajo las mismas condiciones de financiación y límites:

- Tope de reintegro: $5.000 por transacción.

- Modalidad: Un solo pago.

- Medios de pago: Tarjetas de crédito Visa y Mastercard (físicas o vía Cuenta DNI).

Condiciones generales y reintegros

En ambos casos, el ahorro se verá reflejado como una bonificación en el resumen de cuenta siguiente a aquel en el que se ingrese el consumo. Según el ejemplo representativo brindado por el banco, en una compra de $120.000, el cliente recibirá el tope máximo de reintegro permitido de $5.000.

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La entidad aclaró que estas promociones no son acumulables con otros descuentos vigentes. Además, quedan excluidas las compras realizadas a través de MPOS, botones de pago, otras billeteras virtuales, plataformas de pago o portales de pago online. Para más información, los clientes pueden comunicarse al 0810-222-2776 o visitar el sitio oficial del Banco Provincia.

GZ / lr