El Banco de la Provincia de Buenos Aires mantiene en pleno desarrollo su campaña de incentivo al consumo orientada de manera directa al sector de la construcción, las reformas edilicias y el mejoramiento del hogar. La banca pública bonaerense estructuró este programa de facilidades financieras con el objetivo de permitir que sus clientes adquieran materiales, herramientas e insumos específicos de obra bajo modalidades de pago diferido, atenuando el impacto económico de los proyectos de infraestructura personal o comercial.

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La vigencia temporal establecida para la aplicación de esta promoción es de carácter diario, rigiendo todos los días desde el 1 de mayo hasta el próximo 31 de agosto de 2026 inclusive. A su vez, los parámetros de aplicación territorial delimitan de manera rigurosa que el beneficio es válido únicamente en el ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el Gran Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

Las opciones de financiación en cuotas fijas y las tasas reguladas

El andamiaje financiero de la propuesta comercial se divide en dos líneas de asistencia según la firma proveedora participante.

Por un lado, se dispone de un beneficio de solo seis (6) cuotas sin interés ingresando en cada empresa detallada bajo ese esquema por el banco.

Por el otro, el programa contempla una alternativa de solo cuatro (4) cuotas sin interés para la compra de insumos ingresando en las empresas asignadas a este segundo grupo corporativo.

Toda la estructura económica del plan se encuentra totalmente libre de recargos. Las cláusulas contractuales determinan que el Costo Financiero Total Nominal Anual (CFTNA) se posiciona en el 0,00%, al igual que la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA), las cuales quedan fijadas en el 0,00% tanto para la cartera de consumo como para la comercial. Las normativas bancarias aclaran que el beneficio promocionado aplicará directamente sobre el precio al contado de los artículos, operando en concordancia con las Resoluciones 51 y 240–E/2017 del Ministerio de Producción de la Nación y la Secretaría de Comercio.

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Para otorgar previsibilidad a los presupuestos de las familias, la entidad incorporó ejemplos representativos del valor de las cuotas en sus bases legales:

- En una compra total de $60.000 financiada bajo el plan de seis cuotas sin interés, el cliente abonará seis cuotas mensuales de $10.000 cada una.

- En una transacción por un valor de $40.000 bajo el esquema de cuatro cuotas sin interés, el titular pagará cuatro cuotas mensuales fijas de $10.000 cada una.

Tarjetas de crédito habilitadas y pautas de validación tecnológica

La promoción se canaliza formalmente a través de las tarjetas de crédito Visa y/o Mastercard emitidas de manera directa por el Banco Provincia. Los consumidores cuentan con la opción de operar presentando los plásticos de forma física en las líneas de cajas de los comercios adheridos o, en su defecto, utilizarlos de manera digitalizada mediante la aplicación móvil Cuenta DNI. Los métodos informáticos admitidos en los terminales de venta incluyen la lectura de código QR y el uso de la tecnología inalámbrica sin contacto (NFC).

El empleo de la tecnología sin contacto (NFC) se encuentra restringido por parámetros técnicos específicos fijados por el área de sistemas del banco. Esta modalidad inalámbrica de pago móvil será validada únicamente para transacciones efectuadas con tarjetas Visa Crédito y se ejecutará de forma exclusiva en dispositivos celulares que tengan instalado el sistema operativo Android.

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El pliego de condiciones particulares detalla un listado de situaciones comerciales donde la financiación sin interés queda anulada. El programa no es acumulable con otras promociones y/o descuentos vigentes de manera simultánea en los locales. Asimismo, los beneficios no aplican para compras realizadas con tarjeta a través de dispositivos MPOS, botones de pago S.A., ni mediante consumos triangulados con otras billeteras virtuales, plataformas de pago independientes o portales de venta online ajenos a la red habilitada.

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