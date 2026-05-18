El costo de la construcción en CABA aumentó 3,1% en abril

El costo de la construcción en la Ciudad de Buenos Aires volvió a mostrar una aceleración en abril al registrar una suba del 3,1% mensual, según informó el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA). Este dato se encuentra por encima del 2% anotado en marzo y también superior a la inflación porteña del cuarto mes del año, que se ubicó en 2,5%.

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El Índice del Costo de la Construcción de la Ciudad de Buenos Aires (ICCBA) acumuló un aumento interanual del 24,4%, todavía por debajo de la variación general de precios de los últimos doce meses, que alcanzó el 32,4%.

De esta manera, el indicador alcanzó un nivel general de 31.097 puntos y mostró que la principal presión provino de la mano de obra, que se incrementó un 34% interanual. Detrás se ubicaron los gastos generales, con un alza del 31,6%, mientras que los materiales avanzaron 16,9% frente a abril del año pasado.

Los aumentos rubro por rubro

En el desglose por rubros, los mayores aumentos interanuales correspondieron a Trabajos preliminares y excavaciones, con un salto del 38,6%, seguido por Otros trabajos y gastos, que avanzó 32,4%. También se destacaron las subas en Estructura portante y Pinturas, ambos con incrementos del 28%.

Más atrás quedaron Yesería y cielorrasos, con una suba del 27,8%; Albañilería, con 24,7%; Vidrios y cristales, con 21,7%; e Instalación sanitaria, que aumentó 21,6% en términos interanuales.

En el análisis mensual, la mano de obra volvió a liderar las subas con un incremento del 5,2%, mientras que los gastos generales avanzaron 2,4% y los materiales aumentaron 1,5%.

Entre los ítems de obra, Instalación sanitaria y Pinturas fueron los que más aumentaron en abril, ambos con una suba del 4,5%. En contraste, el único rubro que mostró una caída fue Instalación de ascensores, con una baja del 0,3%.

Costo salarial

En paralelo, el costo salarial de la construcción registró en abril un incremento del 5,5% respecto de marzo y acumuló una suba interanual del 34,2%, de acuerdo con el informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Por otra parte, el costo promedio de construcción por metro cuadrado en la Ciudad alcanzó los $1.463.247,86 durante abril. Este valor no contempla IVA, compra del terreno, derechos de construcción, permisos y habilitaciones, ni tampoco gastos financieros o la rentabilidad de la empresa constructora.

FN