La construcción marcó una caída de 1,3% en febrero, según el INDEC

La actividad de la construcción en febrero de 2026 registró caídas de 1,3% mensual y de 0,7% respecto al mismo mes del año pasado, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El primer bimestre deja un acumulado positivo de 0,3% en comparación con el mismo período de 2025.

Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en febrero de 2026 mostraron subas lideradas por el 17,0% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción), seguido por hormigón elaborado (15,7%), pinturas para construcción (14,0%), cales (7,9%), asfalto (3,8%), artículos sanitarios de cerámica (1,9%) e hierro redondo y aceros para la construcción (0,8%).

Por otra parte, las principales bajas se observaron en pisos y revestimientos cerámicos (-25,0%), mosaicos graníticos y calcáreos (-21,5%), yeso (-18,9%), ladrillos huecos (-12,1%), cemento portland (-5,3%) y placas de yeso (-2,1%).

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En el acumulado del primer bimesre, en relación con igual período del año anterior, se observan subas de 36,3% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción), hormigón elaborado (16,1%), pinturas para construcción (12,2%), artículos sanitarios de cerámica (8,5%) y placas de yeso (4,7%).

Las mayores caídas en enero y febrero fueron encabezadas por mosaicos graníticos y calcáreos (-17,5%), en pisos y revestimientos cerámicos (-17,3%), 14,1% en yeso (-14,1%), ladrillos huecos (-13,5%), 5,3% en cemento portland (-5,3%), cales (-5,2%), hierro redondo y aceros para la construcción (-4,9%) y asfalto (-0,4%).

Pulso de la actividad

En la encuesta entre grandes empresas del sector sobre las perspectivas sus perspectivas para el período marzo-mayo, el 69,3% de las firmas que realizan principalmente obras privadas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará, mientras que 17,8% estima que aumentará y 12,9% que disminuirá.

Entre las empresas dedicadas fundamentalmente a la obra pública, 63,2% opina que el nivel de actividad no cambiará durante el período marzo-mayo de 2026, mientras que 20,0% cree que aumentará y 16,8%, que disminuirá.

"A la hora de identificar las políticas que incentivarían al sector, las empresas que realizan principalmente obras privadas señalan las políticas destinadas a las cargas fiscales (25,1%) y las destinadas a la estabilidad de los precios (21,3%), entre otras. Los empresarios de la construcción que realizan principalmente obras públicas también se inclinan por políticas destinadas a las cargas fiscales (23,9%) y las destinadas a la estabilidad de los precios (21,8%), entre otras", señala el reporte del INDEC.

LM