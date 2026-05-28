El Banco de la Provincia de Buenos Aires mantiene operativa una alternativa de financiación orientada a sostener la capacidad de consumo de sus clientes mediante el uso de herramientas tecnológicas. El programa, denominado "Tarjeteá con Cuenta DNI", permite a los usuarios de la banca pública bonaerense diferir el pago de sus consumos cotidianos sin afrontar recargos financieros, unificando la utilización de los plásticos de crédito tradicionales con el ecosistema de la billetera digital de la institución.

Banco Provincia ofrece 4 y 6 cuotas sin interés en el rubro automotores y gomerías

Las condiciones dispuestas en el pliego reglamentario de la entidad determinan que la promoción es válida todos los días, abarcando un período temporal fijo que se inició el pasado 8 de mayo y se extenderá de forma regular hasta el próximo 31 de mayo de 2026 inclusive. A su vez, los parámetros de aplicación territorial delimitan el beneficio de manera exclusiva para el ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el Gran Buenos Aires y el territorio de la provincia de Buenos Aires.

Pautas de financiación y tasas de interés reguladas por el banco

El beneficio central de la campaña consiste en la posibilidad de consolidar compras en hasta tres (3) cuotas sin interés. Toda la estructura económica del plan se encuentra libre de intereses: las cláusulas contractuales estipulan de forma rigurosa que el Costo Financiero Total Nominal Anual se posiciona en el 0,00%, al igual que la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA), fijadas ambas en el 0,00% para la cartera de consumo.

Para otorgar claridad respecto a la modalidad de procesamiento contable en los resúmenes, la institución incorporó un ejemplo representativo de carácter oficial en sus bases legales: en una compra total por un valor de $30.000 financiada en tres cuotas sin interés, el cliente abonará tres cuotas mensuales fijas de $10.000 cada una, cargadas de manera sucesiva en los vencimientos correspondientes.

Beneficio de Cuenta DNI en supermercados

Mecanismo de pago digital y condiciones de validación por QR

La operatoria de este programa exige una interacción mixta entre las tarjetas de crédito corporativas y la aplicación móvil. El beneficio es válido únicamente para pagar con tarjetas de crédito Visa y/o Mastercard emitidas por el Banco Provincia que se encuentren previamente vinculadas a la aplicación Cuenta DNI. Los usuarios deben adherir sus tarjetas de crédito y pagar, desde la app, mediante el escaneo del código QR en las terminales de cobro físicas de los comercios adheridos.

El sistema de validación informática del banco impone restricciones severas sobre la tecnología de cobro utilizada por los locales. El beneficio no aplicará bajo ningún concepto en aquellos pagos realizados a través del código QR de la empresa Mercado Pago o de otras billeteras digitales e independientes del mercado, así como tampoco en compras tramitadas mediante dispositivos MPOS, botones de pago S.A., plataformas de pago generales o portales de pago online.

Rubros excluidos de la promoción y canales de información

Las autoridades del Banco Provincia estructuraron el programa bajo un criterio de selectividad comercial, lo que determina la exclusión total de las actividades vinculadas al abastecimiento básico de alimentos cotidianos. De esta manera, se excluyen taxativamente de la promoción los comercios pertenecientes a los rubros de alimentos, carnicerías, granjas y pescaderías, junto con las grandes cadenas de supermercados, debiendo aplicarse el plan de cuotas en el resto de los ramos minoristas adheridos.

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Asimismo, se informó que esta facilidad de tres cuotas fijas no es acumulable con otras promociones y/o descuentos vigentes de forma simultánea en los locales. Las normativas de la entidad aclaran también que las líneas del programa nacional "Cuota Simple" no son de carácter acumulable con las promociones bancarias nativas instituidas por la banca pública bonaerense para este ciclo.

Para recibir asesoramiento o solicitar información complementaria sobre el listado de locales participantes, los usuarios pueden comunicarse de manera telefónica a la línea de contacto centralizada.

GZ / lr