El Banco Central de la República Argentina (BCRA) finalmente alcanzó la meta de compras de reservas en los primeros cinco meses del año. En esta última rueda, la autoridad monetaria comandada por Santiago Bausili compró US$ 43 millones, acumulando así un total de compras por US$ 10.020 millones en lo que va del año.

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En el balance, las reservas internacionales brutas bajaron y llegaron a los US$ 48.414 millones, con una baja de US$ 13 millones respecto a la última jornada. Con la compra de esta rueda, la autoridad monetaria efectuó compras de reservas en las últimas 100 ruedas. El lo que va del mes, acumula compras por US$ 273 millones.

En el acumulado del año, las reservas suben US$ 7.249 millones. Según lo que informó el economista Federico Machado en su cuenta de X que "las Reservas Netas se sitúan al día de la fecha en US$ 3.835 millones".

El Banco central superó la meta de US$ 10.000 para todo el año y acumuló 100 días de compras

Con la adquisición de US$ 43 millones de esta jornada, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) superó los US$ 10.000 millones y alcanzó el 100% de la meta de compra de divisas fijada para todo 2026.

Las proyecciones oficiales iniciales situaban el saldo neto de compras para 2026 entre 10.000 y 17.000 millones de dólares, dependiendo de la disponibilidad de dólares y la demanda de pesos en el mercado local. Finalmente, el BCRA consiguió llegar a esta meta inicial en apenas cinco meses.

En su cuenta de X, el presidente de la Nación, Javier Milei, festejó este dato en X comentando: "100 rondas seguidas de compras. USD 10.000 Millones comprados. TMAP".

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Por otra parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, se mostró optimista respecto al proceso de acumulación de reservas y comentó que la autoridad monetaria podría acumular hasta US$ 24.000 millones en el año: “En un escenario muy optimista, pensábamos que con la cosa yendo muy bien el Central podía comprar US$ 7.000 millones. Pero si podemos seguir con el ritmo actual, podríamos llegar a comprar US$ 24.000 millones. No es lo que esperamos, probablemente podamos estar entre US$17.000 y US$ 24.000 millones”, sostuvo Caputo durante una exposición en el Cambras Business Day, organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña,.

En dialogo con PERFIL, Federico Machado aseguro: "El Banco Central va a seguir comprando, probablemente va a buscar la meta de US$ 17.000 millones, que era, de alguna manera, la siguiente cifra que habían planteado, así que me parece que van a ir por eso. Creo que igualmente en el segundo semestre va a ser mucho más complicado debido a la estacionalidad típica del mercado de cambios".

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, el dólar oficial avanzó en la jornada y ya cotiza por encima de los $1.460, alcanzando un nuevo máximo en cuatro meses, en una jornada en la que también se registran subas las cotizaciones financieras. En el Banco Nación, la divisa estadounidense cotizó a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta, mientras que el dólar mayorista, referencia del mercado, se ubicó en $1.438.

Los tipos de cambio paralelos acompañaron la tendencia alcista. El contado con liquidación (CCL) subió hasta los $1.510, mientras que el dólar MEP avanzó hasta los $1.457. En tanto, el dólar blue se mantuvo en $1.435 para la venta.

FN