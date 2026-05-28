ECONOMIA Divisas El Banco Central compró US$ 447 millones y las reservas superaron los US$ 48.000 millones El nivel de reservas se ubica por primera vez por encima del que tenía en octubre de 2019. Ernesto Mattos: “Está claro que hubo algún tipo de complicación en juntar las reservas” | Cedoc Perfil Hoy 17:11 El Banco Central de la República Argentina compró US$ 447 millones, la cifra más alta en el gobierno de Javier Milei y las reservas netas se ubican en US$ 48.511 millones. En desarrollo... También te puede interesar Crisis en Granja Tres Arroyos: "A veces me encierro solo a llorar para que no me vean mis hijos" El dólar blue cerró en baja este jueves 28 de mayo y el Banco Central volvió a comprar dólares Iván Cachanosky: “El crédito viene subiendo, lo cual es muy buena noticia” Temu es multada con 200 millones de dólares por vender productos prohibidos En esta Nota Banco Central Reservas