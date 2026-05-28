jueves 28 de mayo de 2026
ECONOMIA
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El Banco Central compró US$ 447 millones y las reservas superaron los US$ 48.000 millones

El nivel de reservas se ubica por primera vez por encima del que tenía en octubre de 2019.

Banco Central
Ernesto Mattos: “Está claro que hubo algún tipo de complicación en juntar las reservas” | Cedoc Perfil

El Banco Central de la República Argentina compró US$ 447 millones, la cifra más alta en el gobierno de Javier Milei y las reservas netas se ubican en US$ 48.511 millones.

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