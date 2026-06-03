Actividad económica: estiman que abril volvió a mostrar una caída

El economista, Gastón Alonso, en contacto con Canal E, analizó la evolución de la actividad económica en Argentina durante 2026 y advirtió sobre señales de desaceleración en sectores clave como el consumo, la industria y el empleo privado registrado.

Gastón Alonso repasó cómo evolucionó la economía durante los primeros meses del año. “Arrancamos con un mes de enero relativamente positivo, un mes de febrero con una caída muy fuerte en la economía, un mes de marzo con un rebote y hasta ahí los datos oficiales”, explicó. Además, señaló que, “según varias estimaciones vuelve a haber una caída” en abril.

La tendencia de la mayoría de los sectores es negativa

Asimismo, destacó que algunos indicadores preliminares de mayo mostraron señales negativas. “La mayoría va más a la baja que a la alza”, afirmó sobre los indicadores tempranos de actividad. Entre ellos, remarcó el comportamiento de la recaudación, el IVA y el impuesto a los créditos y débitos.

Sobre la recaudación fiscal, Alonso explicó que, “la recaudación dejó de caer en términos interanuales un 1,6% de crecimiento”, aunque aclaró que estuvo impulsada principalmente “por el impuesto a las ganancias, en particular para las empresas”. Sin embargo, alertó que, “cuando vemos qué pasó con el IVA y con créditos y débitos, vemos caída de los dos”.

Crecimiento en la venta de motos

En cuanto al consumo, puso el foco en el crecimiento de la venta de motos. “La venta de motos viene rompiendo récord sostenidamente”, sostuvo y vinculó este fenómeno con el deterioro del empleo formal y el avance del trabajo en plataformas digitales.

“Varios trabajadores caen del sistema formal registrado y pasan rápidamente a las plataformas”, indicó el entrevistado. Y agregó: “Hacer un delivery con una moto barata es, obviamente, una afonía laboral rápida para aquellos despedidos de las fábricas, de las empresas, de los comercios”.

La situación cambia en el mercado automotor. En este sentido, advirtió que las ventas de autos comenzaron a caer luego de un período de recuperación. “25% cayeron las ventas de autos en el mes de mayo, respecto al año pasado, y acumulan en el año una caída de casi 10%”, aseguró.