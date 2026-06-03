Crecimiento en el mercado laboral: “La mayor cantidad de puestos de trabajo del 2025 no tiene nada que ver con AI o con tecnología”

La transformación tecnológica y el avance de la inteligencia artificial dominan gran parte de las discusiones sobre el futuro del trabajo. Sin embargo, un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) muestra una realidad diferente en América Latina. Según explicó Ayelén Kalenok, licenciada en Relaciones Laborales, el estudio analizó más de seis millones de ofertas laborales publicadas entre 2022 y 2025 y encontró que los empleos más demandados siguen siendo los tradicionales.

Ayelén Kalenok destacó que, “la mayor cantidad de puestos de trabajo del 2025, que es lo más reciente, no tiene nada que ver con AI o con tecnología”. Por el contrario, señaló que, “la gran mayoría de oportunidades profesionales tiene que ver con los roles más tradicionales y clásicos como por ejemplo cajeros, choferes, perfiles de ventas, vendedores y promotores de diferentes tipos”.

El crecimiento de la inteligencia artificial y sus diferencias con el mercado laboral

Asimismo, remarcó que existe una diferencia importante entre la percepción pública y la realidad del mercado laboral regional. En ese sentido, afirmó: “Hablamos siempre de cómo crece la tecnología, cómo crece la AI, pero bueno, vemos como a nivel regional que a veces se queda un poco separado de lo que pasa en otras regiones, no es algo que se está viendo a nivel representativo”.

El informe también detectó una creciente demanda de competencias digitales en distintas actividades. Según Kalenok, “las habilidades digitales ya dejaron de ser necesarias solamente para algunos puestos, sino que aparece la presencia de habilidades digitales, desde manejar un Excel hasta poder manejar AI, hasta trabajar con datos más avanzados”.

En Latinoamérica no se ve un reemplazo inmediato de los empleos tradicionales

No obstante, aclaró que la incorporación de estas herramientas no implica una sustitución inmediata de los empleos tradicionales. Por eso, sostuvo que, “si bien se habla de un cambio, vemos como a nivel región, analizando la masa de países de Latinoamérica, no es algo que se está viendo tan de manera representativa”.

La entrevistada explicó que, “los puestos que se ofrecen de manera remota, son la porción más pequeña, representan menos del 5%”. Además, agregó que, “muchas veces se habla de el mundo remoto, todos trabajos 100% remotos, pero bueno, vemos como a nivel real, puestos de trabajo analizados, no representan la mayoría, ni la mitad, ni mucho menos del total de oportunidades profesionales en la región”.