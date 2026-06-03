Wall Street comienza a revisar las valuaciones de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial

Mientras los principales índices de Wall Street continúan cerca de máximos históricos, las acciones tecnológicas atraviesan jornadas de mayor volatilidad y empiezan a surgir interrogantes sobre las valuaciones que alcanzó el sector de la inteligencia artificial. Al mismo tiempo, los conflictos geopolíticos vuelven a influir sobre el comportamiento de los inversores y generan movimientos bruscos en distintos mercados.

En diálogo con Canal E, el analista de mercado y operador de Bell Investments, Walter Naumann, analizó la corrección que atraviesan algunas compañías tecnológicas, el impacto de los conflictos internacionales sobre las inversiones y los desafíos que plantea la inteligencia artificial para el empleo y la economía global.

La geopolítica vuelve a condicionar a los mercados

La jornada estuvo marcada por nuevas tensiones internacionales vinculadas al transporte de petróleo y al estratégico estrecho de Ormuz, un factor que rápidamente encontró repercusión en los mercados financieros.

Según explicó Naumann, "Wall Street viene de nueve semanas de alza y hoy está haciendo una pausa", un movimiento que atribuyó principalmente a la incertidumbre generada por los nuevos episodios geopolíticos.

En este contexto, el dinero comenzó a migrar hacia activos considerados más defensivos. El petróleo mostró una recuperación y las compañías energéticas lograron destacarse frente a otros sectores que registraron caídas.

Para el especialista, cuando aumenta la incertidumbre global, los inversores tienden a refugiarse en empresas más consolidadas. Por eso señaló que "cuando se tensa lo geopolítico, los inversores buscan las acciones más fuertes".

El desafío de medir el verdadero impacto de la inteligencia artificial

Uno de los debates que atraviesa actualmente a los mercados está relacionado con el alcance que tendrá la inteligencia artificial sobre la economía y el empleo durante los próximos años.

Naumann reconoció que todavía existe una gran incertidumbre respecto de las consecuencias de esta transformación tecnológica. A su entender, se trata de un fenómeno comparable con otras revoluciones productivas que modificaron profundamente el mercado laboral.

En ese sentido, explicó que "cada vez que hubo una revolución tecnológica muy fuerte se perdieron muchos empleos, pero también aparecieron nuevos", aunque aclaró que todavía resulta difícil anticipar cuáles serán las nuevas actividades que surgirán a partir de esta transformación.

El analista consideró que el proceso de adaptación no será sencillo para todos los sectores y que algunos trabajadores enfrentarán mayores dificultades durante la transición hacia nuevos modelos productivos.

El consumo sigue siendo clave para la economía global

A pesar del avance tecnológico y de la digitalización de numerosas actividades, Naumann remarcó que el consumo tradicional continúa ocupando un lugar central dentro de las principales economías del mundo.

Al analizar la situación de mercados como Estados Unidos, China, India o Brasil, destacó que la demanda interna sigue siendo uno de los principales motores de crecimiento.

Por eso sostuvo que "el consumidor tradicional todavía tiene un peso decisivo", incluso en países donde la innovación tecnológica avanza a gran velocidad.

Desde su perspectiva, la evolución de la inteligencia artificial no elimina la importancia del consumo masivo, sino que obliga a replantear la forma en que se organizan determinados sectores productivos y comerciales.

La tecnología enfrenta una etapa de mayor selección

La caída reciente de empresas como Amazon, Microsoft y Nvidia alimentó nuevas discusiones sobre una posible sobrevaloración de algunas compañías vinculadas a la inteligencia artificial.

Sin embargo, Naumann consideró que el fenómeno actual responde más a un proceso de selección dentro del sector que a un cuestionamiento generalizado de la tecnología.

Según explicó, "hay mucha volatilidad dentro del sector de la IA" y eso provoca que algunas compañías recuperen protagonismo mientras otras pierden atractivo para los inversores.

Como ejemplo, mencionó los casos de Intel, Qualcomm, Oracle y otras firmas que habían quedado rezagadas y luego registraron fuertes recuperaciones bursátiles en pocos meses.

Los inversores empiezan a mirar con más detalle los balances

Para Naumann, uno de los cambios más importantes que podría producirse en los próximos meses es una mayor exigencia del mercado sobre los resultados concretos de las empresas tecnológicas.

Tras varios años de fuerte entusiasmo por todo lo relacionado con la inteligencia artificial, los inversores comienzan a diferenciar con mayor precisión cuáles modelos de negocio tienen perspectivas sostenibles y cuáles podrían quedar rezagados.

Bajo esa lectura, afirmó que "el mercado va a empezar a mirar bien los números de las empresas más finos", dejando atrás una etapa donde prácticamente cualquier activo asociado a la inteligencia artificial recibía fuertes flujos de inversión.

El especialista aclaró que este proceso no implica el fin del crecimiento tecnológico. Por el contrario, considera que la inteligencia artificial seguirá expandiéndose, aunque con una selección más rigurosa entre ganadores y perdedores.

Por eso concluyó que "la inteligencia artificial llegó para quedarse, el tema es qué empresas quedarán y cuáles no", una definición que resume el momento de transición que atraviesan actualmente los mercados tecnológicos.