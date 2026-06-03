Crecen las quejas por las prestaciones del PAMI y la falta de atención médica

Los jubilados y pensionados comenzarán a cobrar en junio con un nuevo aumento determinado por la inflación, además del correspondiente medio aguinaldo. Sin embargo, mientras los haberes registran una actualización mensual, persisten las preocupaciones por el acceso a las prestaciones médicas y la situación financiera del PAMI.

En diálogo con Canal E, el abogado previsional Christian D'Alessandro explicó cómo impactará el incremento de junio en las jubilaciones, detalló el cálculo del aguinaldo y analizó los problemas que enfrentan los afiliados del PAMI en materia de atención médica, turnos e internaciones.

Cuánto cobrarán los jubilados con el aumento de junio

La actualización de haberes para junio estará determinada por la inflación de abril y representará una mejora del 2,58% respecto al mes anterior. Este incremento se aplicará sobre todas las prestaciones previsionales que comienzan a abonarse durante los próximos días.

Según explicó D'Alessandro, "el aumento de la jubilación para junio va a ser del 2,58%", ya que surge directamente del índice de inflación informado para abril. Con esta actualización, la jubilación mínima alcanzará los $403.396. Además, los beneficiarios percibirán el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

El especialista destacó que el aguinaldo constituye un derecho adquirido de los jubilados. En ese sentido, remarcó que "es un derecho, no es un privilegio ni una facultad que tiene el Estado para darlo o no", diferenciándolo del bono extraordinario que suele otorgar el Gobierno.

Cómo se calcula el medio aguinaldo para los jubilados

Uno de los puntos que genera más consultas entre los adultos mayores es la forma en que se calcula el aguinaldo. D'Alessandro aclaró que este beneficio se determina exclusivamente sobre el haber previsional y no incluye otros pagos adicionales.

Por ese motivo, señaló que "el aguinaldo no se calcula con el bono", ya que los bonos tienen carácter discrecional y pueden ser otorgados o eliminados por decisión del Estado.

Tomando como referencia la jubilación mínima de junio, el medio aguinaldo rondará los $202.000 brutos. Sin embargo, el monto final será menor debido a los descuentos obligatorios.

Al respecto, explicó que "el PAMI también se descuenta sobre el medio aguinaldo", aunque aclaró que no ocurre lo mismo con eventuales cuotas de moratorias previsionales o créditos.

La crisis del PAMI y las demoras en las prestaciones

Más allá de la actualización de haberes, D'Alessandro advirtió que la situación de los afiliados al PAMI continúa siendo una de las principales preocupaciones para los adultos mayores.

Según detalló, las dificultades no se limitan únicamente al aspecto financiero de la obra social, sino que también impactan directamente sobre la calidad y la velocidad de atención que reciben los beneficiarios.

En ese sentido, sostuvo que "las prestaciones siguen sin cumplirse o con mucha demora", una situación que se refleja especialmente en la obtención de turnos médicos y estudios especializados.

El abogado explicó que numerosos profesionales dejaron de trabajar bajo el sistema de cápitas y que actualmente existen demoras de varios meses para acceder a determinadas consultas. Según describió, hay casos en los que los turnos disponibles recién aparecen para agosto, septiembre e incluso octubre.

Las dificultades tecnológicas para los adultos mayores

Otro de los problemas señalados por D'Alessandro está relacionado con los nuevos requisitos digitales implementados para realizar distintos trámites dentro del sistema.

La incorporación de mecanismos como el reconocimiento facial o la validación digital puede representar una barrera para muchos afiliados que no cuentan con conocimientos tecnológicos suficientes.

Desde su visión, estas herramientas terminan complicando el acceso de una parte importante de los beneficiarios. Por eso advirtió que "eso impide muchas veces el acceso más cercano del adulto mayor".

Para el especialista, este tipo de exigencias debería contemplar alternativas presenciales o mecanismos más simples que permitan garantizar la inclusión de los sectores más vulnerables.

La auditoría del PAMI y las críticas al Gobierno

Consultado sobre la auditoría que lleva adelante el PAMI respecto de sus prestadores, D'Alessandro cuestionó la utilidad de este tipo de medidas y sostuvo que no están resolviendo los problemas estructurales del sistema.

Según indicó, las revisiones administrativas impulsadas por el Gobierno también se replicaron en otros organismos públicos sin resultados concretos para los beneficiarios.

En ese marco, consideró que "están haciendo auditorías para no resolver", al tiempo que advirtió que estas medidas suelen derivar en demoras adicionales o interrupciones en distintas prestaciones.

Si bien reconoció que pueden existir irregularidades o casos puntuales que deban investigarse, sostuvo que el foco principal debería estar puesto en garantizar el funcionamiento normal del sistema y mejorar la atención para los afiliados.

Persisten las deudas con prestadores de salud

La situación financiera del PAMI también sigue generando incertidumbre entre los prestadores médicos que trabajan con la obra social. Aunque el Gobierno realizó algunos pagos parciales durante las últimas semanas, todavía existen deudas pendientes.

D'Alessandro señaló que algunos sectores comenzaron a recibir transferencias correspondientes a períodos anteriores, aunque la regularización está lejos de completarse.

Como ejemplo, explicó que "los odontólogos habían recibido la cápita del mes de abril", una señal de que parte de los pagos comenzaron a normalizarse.

Sin embargo, aclaró que la deuda acumulada continúa siendo importante y que muchas de las dificultades operativas que enfrentan los afiliados siguen sin resolverse.