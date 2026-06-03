El dólar oficial supera los $1.450 y los activos argentinos operan a la baja en Wall Street

El dólar oficial vuelve a avanzar en la jornada y ya cotiza por encima de los $1.450, alcanzando un nuevo máximo en cuatro meses, en una jornada en la que también se registran subas las cotizaciones financieras. En el Banco Nación, la divisa estadounidense cotiza a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta, mientras que el dólar mayorista, referencia del mercado, se ubica en $1.437.

El dólar oficial cerró a $1.450 y alcanzó su valor máximo desde febrero: las razones del rebote según los especialistas

Los tipos de cambio paralelos acompañan la tendencia alcista. El contado con liquidación (CCL) sube hasta los $1.508, mientras que el dólar MEP avanza hasta los $1.454. En tanto, el dólar blue se mantiene en $1.435 para la venta.

Respecto a los activos argentinos, cortaron la racha alcista y la mayoría de las acciones y bonos cotizan a la baja, al igual que los ADRs. En tanto, el riesgo país se sitúa por debajo de los 490 puntos básicos. En el plano internacional, el recrudecimiento de las hostilidades en el Golfo Pérsico después del estancamiento de las conversaciones de paz entre EEUU e Irán golpea a los activos, mientras que el petróleo vuelve a acercarse a los US$100.

Así, los ADRs caen hasta 4,1% de la mano de BBVA, seguida por Grupo Supervielle (-4%) y Telecom (-2,8%). En el otro extremo, algunas energéticas suben lideradas por YPF (+0,9%).

En Wall Street, los bonos en dólares caen hasta 0,8% encabezados por el AL35D. En ese contexto, el riesgo país se mantiene en los 488 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.

En ese marco, el S&P Merval cae 0,9% a 3.195.527,320 puntos básicos. Entre las acciones líderes que más bajan se encuentran: Grupo Supervielle (-2,5%), BBVA (-2,4%), y Loma Negra (-2,2%).

El Banco Central quedó al borde de completar su meta de compra de dólares para 2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró 175 millones de dólares este martes 2 de junio y quedó muy cerca de completar la meta establecida para este año.

La entidad monetaria alcanzó las 99 jornadas seguidas interviniendo en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Desde que comenzó la fase 4 del actual programa monetario, el organismo logró acumular 9.981 millones de dólares.

Esta cifra acumulada de compras representa más del 99% de la meta establecida, fijada en 10.000 millones de dólares, con posibilidad de subir hasta los 17.000 millones, número que dependerá de cómo evolucione la liquidez del mercado de cambios y la demanda de dinero.

Si continúa con este nivel de compras, el Banco Central completaría el 100% antes del cierre de esta semana. Solo le faltan 19 millones de dólares para lograr su objetivo. En el stock diario, las reservas internacionales brutas aumentaron 59 millones de dólares, hasta los 48.427 millones.

Este martes a la mañana, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que las compras de dólares del BCRA quedarían entre US$ 17.000 y US$ 24.000 millones.

Desde PPI inversiones comentan: "En otros aspectos relacionados a las reservas, estimamos que el Tesoro compró US$150 millones en el mercado el 28/05, y que el 29/05 le canceló una Letra Intransferible (LI) al BCRA por US$1.000 millones. De esta manera, quedó con US$3.058 millones en su cuenta en el BCRA".

Y agregaron: "Gracias a la cancelación de la LI con dólares por parte del Tesoro y a la sostenida racha de compras, las reservas netas subieron a -US$1.200 millones, perfiladas a tornarse positivas en breve. En el mismo tono, las reservas líquidas, claves para la intervención en el mercado cambiario, subieron a US$22.916 millones, el nivel más elevado desde enero 2020".

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,34%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, cae 0,35%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,66% a la baja.

En este contexto, el crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 1,22% hasta US$ 97,01 el barril, mientras que el crudo estadounidense avanza 1,23%, hasta los US$ 94,98 el barril.

En Europa, el Euro Stoxx cae 0,85%. A nivel local, el DAX alemán retrocede 1,32% y el CAC francés acompaña con -0,68%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido baja 0,34%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 1,56%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,22%. Mientras, el Kospi surcoreano avanzó 0,15% y el Nikkei 225 japonés saltó 2,61%, alcanzando un nuevo récord de la mano del sector tecnológico y el boom de la IA.

FN