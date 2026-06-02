El Banco Central quedó al borde de completar su meta de compra de dólares para 2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró 175 millones de dólares del mercado mayorista este martes 2 de junio, por lo que quedó muy cerca de completar la meta establecida para este año.

Según la agencia Noticias Argentinas (NA), la entidad alcanzó las 99 jornadas seguidas interviniendo en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Solo el 2 de enero no realizó compras. Desde que comenzó la fase 4 del actual programa monetario, el organismo logró acumular 9.981 millones de dólares.

Esta cifra representa más del 99% de la meta establecida, fijada en 10.000 millones de dólares, con posibilidad de subir hasta los 17.000 millones, número que dependerá de cómo evolucione la liquidez del mercado de cambios y la demanda de dinero.

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Si continúa con este nivel de compras, el Banco Central completaría el 100% antes del cierre de esta semana. Solo le faltan 19 millones de dólares para lograr su objetivo. En el stock diario, las reservas internacionales aumentaron 59 millones de dólares, hasta los 48.427 millones.

Este martes a la mañana, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que las compras de dólares del BCRA quedarían entre 17.000 y 24.000 millones de dólares.

En un evento organizado por la Cámara de Comercio Argentina-Brasileña, el funcionario aseguró: “Empezamos a ver indicadores de que la situación comenzaba a mejorar. Cuando lo decíamos hace un tiempo no era tan obvio y hubo algunas críticas, pero hoy está claro que la recaudación empieza a recuperarse, la inflación sigue a la baja, los salarios se recuperaron lentamente y con la ley de modernización esperamos mayor formalización y aumento de empleo”.

Luis Caputo

Las declaraciones del vicepresidente del Banco Central: “Se está por prender el motor de la inversión”

Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central, afirmó este martes 2 de junio en en un foro de IAEF que "el motor de la inversión se está por prender”, y agregó que “en los trimestres que vienen la inflación continuará reduciéndose a pesar del reacomodamiento continuo de precios relativos y la recuperación se consolidará abarcando más sectores”.

Vladimir Werning

Según el funcionario, “los sectores líderes requerirán de insumos, infraestructura, servicios urbanos, logística, con lo cual su eslabonamiento con otros sectores contribuirá a la creación de empleo. Aunque la inversión privada retrocedió en trimestres pasados por la incertidumbre electoral se observa una expansión de fuentes de financiamiento corporativo doméstica y externa, lo cual da cuenta que en breve se prenderá el tercer motor de la expansión: la inversión”.

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Werning aseguró que, tras una serie de medidas tomadas por el Banco Central, “los swaps activos por 8.000 millones de dólares estarán disponibles en su totalidad a mediados de este año”, por lo que “la capacidad de fuego del Banco Central para enfrentar situaciones adversas ha sido reseteada y reforzada más allá de la compra de reservas”.

HM/ML