El dólar blue cerró en alza este lunes 1 de junio y el Banco Central volvió a comprar dólares

Las reservas internacionales subieron en 177 millones de dólares. De esta manera cerraron la jornada con un total de 48.368 millones de dólares.

El dólar blue cerró en alza este lunes 1 de junio. La divisa paralela aumentó $5 respecto al cierre de la jornada anterior.

Dólar blue

Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1435 y se compró a $1410.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP se vendió a $1441,40.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras tanto, el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1491,50.

Dólar Cripto

En el mundo de las criptomonedas, el dólar cripto se intercambió a $1488,10 en promedio.

Dólar Tarjeta

La cotización del dólar tarjeta se ubicó en $1878,50.

Dólar Oficial

El dólar oficial minorista quedó en $1445 según el promedio de los principales bancos.

Por su parte, el dólar mayorista se ubicó en $1426 por unidad, de acuerdo con los datos de Rava Bursátil.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró 55 millones de dólares en el mercado cambiario. En tanto, las reservas internacionales subieron 177 millones de dólares y cerraron en 48.368 millones de dólares.