Fuerte cruce con insultos entre Trump y Netanyahu por la ofensiva de Israel sobre Líbano: “Estás completamente loco”

Un fuerte e inesperado cruce telefónico que incluyó duros insultos distanció al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Según reveló el sitio especializado Axios, el mandatario estadounidense increpó a su par israelí exigiéndole que no avance militarmente sobre la capital libanesa, argumentando que la guerrilla shiíta se había comprometido a no atacar. La respuesta de Trump habría sido tajante al lanzar la frase: "Estás completamente loco".

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Sin embargo, el primer ministro israelí rechazó la presión de la Casa Blanca y advirtió firmemente a Trump que la postura de su administración no ha cambiado. Netanyahu ratificó que el ejército de Israel atacará de igual manera "objetivos terroristas" en Beirut si la milicia no frena de forma inmediata su ofensiva.

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Las razones del fuerte reproche de Trump y la ruptura del alto el fuego

El exabrupto de Trump ocurrió este lunes durante una llamada telefónica, según informaron funcionarios estadounidenses bajo anonimato al portal Axios. El malestar de la Casa Blanca estalló luego de que Netanyahu ordenara intensificar los ataques contra Hizbulá en los suburbios de Beirut.

Esta acción militar viola el alto el fuego vigente y pone en serio riesgo las conversaciones de paz que Israel y el Líbano tienen previsto llevar a cabo este martes en Washington, un encuentro en el que la milicia chií no tiene participación. Como daño colateral en la diplomacia, Irán anunció que pausaba las negociaciones de paz con Estados Unidos en represalia por estos bombardeos.

Tras la tensa conversación e inusuales contactos con Hizbulá, Trump había anunciado en su red Truth Social que tanto Israel como el grupo chií se habían comprometido a frenar las hostilidades. El Gobierno libanés también confirmó que la milicia aceptó cesar sus ataques. No obstante, Netanyahu redobló la apuesta en las redes sociales, advirtiendo que Israel reanudaría la ofensiva con bombardeos sobre Beirut ante cualquier agresión.

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Se reactivan los bombardeos en el Líbano y ya reportan víctimas fatales

La tregua duró apenas unas horas. Este mismo martes por la mañana, la Fuerza Aérea israelí interceptó dos proyectiles procedentes del Líbano en el norte del país, según fuentes militares citadas por la agencia EFE.

La respuesta del ejército israelí no se hizo esperar: bombardeó varias localidades en el sur del Líbano, incluyendo Al-Mansuri, Al-Hosh (cercanas a Tiro) y Marwaniya (cerca de Sidón). En esta última, los servicios de emergencias ya recuperaron seis cuerpos y rescataron a tres personas heridas. Ante la inminente escalada, el Ejército de Israel instó a la población civil a evacuar de inmediato 15 localidades, entre ellas Nabatiyeh.

Esta fase de enfrentamientos directos entre Israel e Hizbulá comenzó el pasado 2 de marzo, días después del inicio de la guerra lanzada por EE.UU. e Israel contra Irán.

Aunque el 16 de abril ambos gobiernos pactaron una tregua para abrir negociaciones directas, Israel mantiene la ocupación territorial en el sur del Líbano y justifica la continuidad de sus ataques como una respuesta a los movimientos operativos de Hizbulá.