Los activos argentinos extienden las ganancias y el riesgo país se mantiene por debajo de los 500 puntos

La mayoría de activos argentinos operan con subas este lunes 1 de junio, estirando la racha alcista de los últimos días, mientras que el riesgo país se mantiene por debajo de los 500 puntos básicos. En el plano internacional, las bolsas más importantes del mundo retroceden por las noticias de nuevos ataques en el Golfo Pérsico que desafían el optimismo sobre la reapertura del estrecho de Ormuz y elevaron los precios del petróleo.

La CNV refuerza el control sobre las posiciones en dólares de las sociedades de bolsa: qué significa

Así, los ADRs argentinos arrojan mayoría de alzas de la mano de YPF (+5,6%), Pampa Energía (+4,1%), y Transportadora de Gas del Sur (+3,8%).

En Wall Street, los bonos en dólares suben hasta 0,6% encabezados por el GD46D. En ese contexto, el riesgo país baja 0,2% hasta los 492 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.

En ese marco, el S&P Merval avanza 2,8% a 3.254.975,160 puntos básicos y entre las acciones líderes que más suben se encuentran: YPF (+5,7%), Pampa Energía (+3,7%), y Transportadora de Gas del Sur (+3,4%).

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este lunes 1 de junio, el dólar oficial cotiza a $1.390 para la compra y $1.440 para la venta en el Banco Nación (BNA), sin cambios respecto al último cierre. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.422, $10 por encima del cierre del viernes.

El dólar blue cotiza a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, con una baja de $5 respecto al último cierre.

Por el lado del MEP, opera a $1.436, subiendo $1 respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.488 subiendo $4 respecto al viernes.

Inflación: estiman desaceleración en mayo, pero advierten que seguirá por arriba del 2%

Las consultoras privadas anticipan una desaceleración del Índice de Precios Minoristas (IPC) para mayo, aunque se mantendría por encima del 2%. A eso se suman los aumentos previstos para junio, que provocarán el dato siga sin perforar ese umbral, según el REM del BCRA. El dato de la inflación mayorista podría poner presión para los próximos meses.

Durante el quinto mes de 2026, los alimentos y bebidas no alcohólicas, el rubro de mayor peso dentro del índice, tuvo un incremento del 3,4% y aportó 0,8 puntos porcentual al nivel general, según lo recopilado por la Fundación Libertad y Progreso (LyP), que registró una variación promedio de precios en torno a 2,1%.

En tanto, desde EcoGo explicaron que “la inflación en alimentos cobró impulso principalmente por un marcado incremento en el precio de las verduras antes los primeros fríos del año”. La consultora, que dirige la economista Marina Dal Poggetto, espera que el IPC se ubique en 2,2%.

Equilibra relevó una suba de precios alrededor del 2,3%, ayudada por mayor estabilidad en carnes, nafta y ropa. “Sin embargo, para comprender mejor la dinámica inflacionaria construimos el IPC subyacente, el cual excluye los precios con mayor volatilidad en el corto plazo, que según nuestras estimaciones fue de 2,5% en mayo”, remarcaron. Este mes los Estacionales lideraron el alza (+3,6%) impulsados por verduras. En cambio, los Regulados pasaron de crecer 4,7% en abril a 1,7% en mayo.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital, comenta: "A pesar de este alivio estadístico, la mejora no representa un cambio de tendencia estructural. La inflación anualizada se sostiene por encima del 30% y los precios acumulan un avance significativo. Dentro de la estructura del índice, el rubro de alimentos y las tarifas de transporte volvieron a liderar las subas, manteniéndose como los principales focos de presión sobre el bolsillo de los consumidores. De esta forma, la economía local transita una tregua cambiaria pero sigue lejos de una estabilidad de precios consolidada".

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,06%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,23%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,35% a la baja.

En este contexto, el crudo Brent sube 6,6% hasta US$ 97,21 el barril, mientras que el crudo estadounidense avanza un 7,8%, hasta los US$ 94,08 el barril.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,03%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,32% y el CAC francés acompaña con 0,07%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 0,12%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,82%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 0,27%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 3,68% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,90%.

FN