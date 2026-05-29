El Riesgo País cierra en 493 puntos básicos y consolida su nivel más bajo en cuatro meses en la plaza bursátil

El Riesgo País de Argentina consolidó su tendencia de descompresión y cerró este viernes 29 de mayo de 2026 en 493 puntos básicos, sosteniendo el quiebre de la barrera técnica de las 500 unidades por tercera jornada consecutiva. El índice financiero regulado por el banco de inversión JP Morgan reflejó un marcado alivio operativo motorizado por el reacomodamiento en las cotizaciones de los títulos soberanos en dólares, los cuales mantuvieron su firmeza en las plazas externas de Nueva York.

Esta dinámica bursátil, amparada en factores locales como el ancla fiscal y el incremento en las reservas internacionales de la autoridad monetaria, le permitió al indicador convalidar su nivel más bajo desde febrero y cerrar la semana con un balance netamente favorable.

Los activos argentinos cierran mayo en alza en Wall Street

De acuerdo con el panel de cotizaciones oficiales de la plataforma bursátil Rava Bursátil, el Riesgo País finalizó las operaciones de este viernes a las 18:20 horas en 493 puntos. Durante la sesión operativa, el índice de referencia de JP Morgan inició la rueda con un valor de apertura de 494 puntos, valor que también constituyó el máximo intradiario de la rueda bursátil. Con el transcurso de las negociaciones de los activos de renta fija en el exterior, el indicador experimentó un descenso sostenido hasta registrar un piso mínimo intradiario de 488 unidades, para finalmente recortar la brecha y pactar su precio de cierre definitivo en los 493 puntos reportados por la plataforma privada.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria del indicador de referencia de JP Morgan durante las últimas jornadas evidenció notables contrastes comerciales producto del balance entre las presiones de los mercados internacionales y los soportes de la plaza doméstica. El ciclo comercial de mayo había manifestado un fuerte optimismo inicial el lunes 11 de mayo, rueda en la que el indicador quebró la resistencia de las 500 unidades para cerrar en 496 puntos. Sin embargo, a partir del martes 12 de mayo comenzó una persistente ola de toma de ganancias generalizada en la renta fija emergente; el indicador bursátil ajustó primero a 511 puntos el martes y avanzó en forma escalonada hasta asentarse en los 538 puntos básicos al cierre del viernes 15 de mayo.

La apertura del segmento comercial de la última semana ratificó la zona de resistencia técnica y el escenario de cautela internacional antes del retroceso anotado en las ruedas recientes. El lunes 18 de mayo la prima de riesgo argentina se elevó a los 543 puntos y continuó su ascenso hasta alcanzar los 547 puntos el martes 19 de mayo en sintonía con una caída en los bonos soberanos locales que cotizan en Nueva York.

Hacia el tramo final del ciclo actual, los instrumentos públicos de deuda en moneda extranjera lograron estructurar un proceso de recuperación técnica que revirtió de forma lineal las pérdidas previas de las carteras en desarrollo. El miércoles 20 de mayo el índice bursátil recortó posiciones hasta los 524 puntos, una descompresión que se profundizó de manera visible el jueves 21 de mayo al marcar 515 puntos y que se estabilizó transitoriamente en 514 puntos el viernes 22 de mayo. El posterior quiebre del martes 26 de mayo a 508 puntos, sumado al cierre en 500 puntos el miércoles 27, los 494 puntos del jueves 28 y la caída definitiva de hoy viernes en 493 unidades ratifica una descompresión acumulada superior a los 90 puntos respecto de los máximos de 587 puntos anotados el pasado 28 de abril.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico y financiero de referencia que calcula diariamente el diferencial de rendimiento financiero (spread) que debe pagar una nación emergente por sus títulos públicos en comparación con los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos, los cuales son tomados internacionalmente como el activo de referencia libre de riesgo crediticio. Este instrumento técnico de medición es estructurado y difundido a nivel global por el banco de inversión norteamericano JP Morgan bajo la denominación de EMBI (Emerging Market Bond Index). Se expresa formalmente a través de unidades conocidas como puntos básicos, donde una brecha equivalente a 100 puntos representa una sobretasa del 1% anual que el Estado emisor debe convalidar ante los inversores institucionales.

Este guarismo técnico funciona universalmente en las finanzas como el termómetro central para evaluar el nivel de incertidumbre crediticia y determinar la confianza de los inversores en la solvencia macroeconómica de un país. El índice sirve de referencia para estimar la evolución del mercado de deuda emergente y permite estudiar el comportamiento de una canasta de bonos que conforman la deuda de los países emergentes. Cuando el valor de mercado de los títulos de una nación cae por mayor oferta vendedora, sus rendimientos asociados se elevan por efecto inverso, lo que genera un aumento automático en la sobretasa del índice.

Técnicamente, la metodología aplicada para evaluar las variables de la economía local se basa de forma específica en la variante denominada EMBI Global Diversified (EMBIGD), que administra una muestra ponderada de las distintas series de deuda soberana emitidas bajo legislación extranjera. La importancia de este indicador radica en que establece las condiciones del costo del financiamiento para toda la estructura productiva y el sector privado. Un incremento sostenido en la prima de riesgo restringe de forma lineal las posibilidades de obtener crédito externo, debido a que cuanto más alto es el valor del riesgo país, mayor es el costo de financiamiento para el Gobierno y las empresas.