Los activos argentinos cierran mayo en alza en Wall Street

La mayoría de activos argentinos operan con subas este viernes 29 de mayo, estirando la racha alcista de los últimos días. En el mismo ámbito, el riesgo país continúa bajando y ya se sitúa en 488 puntos básicos. En el plano internacional, los principales índices de Wall Street suben este viernes, en un contexto que continúa atento a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, tras un nuevo informe que aseguró que ambas partes habían acordado una tregua.

El riesgo país perforó los 490 puntos y los ADR's argentinos suben hasta 5,4%

Así, los ADRs argentinos arrojan mayoría de alzas de la mano de Telecom con el 5,4%, y Edenor con el 2,2%. En el mes las mayores suban se dan en BBVA (24,9%) y Banco Macro (20,1%)

En Wall Street, los bonos en dólares suben hasta 0,8% encabezados por el AL35D. En ese contexto, el riesgo país baja 1,2% hasta los 488 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.

En ese marco, el S&P Merval avanza 0,3% a 3.100.347,960 puntos básicos, mientras que en el mes sube un 10%. Dentro de las acciones líderes que más avanzan se encuentra YPF (+1,7%), Banco Macro (+1,4%), y Edenor (+1,2%).

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este viernes 29 de mayo, el dólar oficial cotiza a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación (BNA), sin cambios respecto al último cierre. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.411, sin cambios respecto al cierre del jueves.

El dólar blue cotiza a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, sin modificaciones respecto al último cierre. En lo que va del mes, el tipo de cambio informal ya avanzó $30 (2%). Así, la brecha con el dólar oficial mayorista se expandió al 2,21%.

Por el lado del MEP, opera a $1.435, subiendo $3 respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.484 bajando $1 respecto al jueves.

Finanzas colocó US$ 205 millones en bonos hard dólar tras la licitación por $12,57 billones

La Secretaría de Finanzas adjudicó este jueves un total de US$ 205 millones en bonos hard dólar, luego de recibir ofertas por US$ 401 millones, en una nueva colocación orientada a captar divisas en el mercado local.

La operación incluyó dos títulos denominados en dólares. Por un lado, el bono con vencimiento al 29 de octubre de 2027 (AO27) captó US$ 105 millones con una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) de 5,12% y una tasa nominal anual (TNA) de 5%. Por otro, el bono al 31 de octubre de 2028 (AO28) adjudicó US$ 100 millones a una TIREA de 8,49% y una TNA de 8,17%.

La licitación complementó la colocación realizada el día anterior, cuando el Tesoro adjudicó $12,57 billones frente a ofertas por $16,14 billones, alcanzando un rollover de 114,36% sobre los vencimientos de la jornada.

El Banco Central compró US$ 447 millones y las reservas superaron los US$ 48.000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa adquiriendo reservas en el mercado cambiario. En esta última rueda, la autoridad monetaria comandada por Santiago Bausili compró US$ 447 millones, consiguiendo la segunda mayor compra de dólares del año y llegando al nivel de reservas más alto desde el 2019.

En el balance, las reservas internacionales brutas subieron y llegaron a los US$ 48.511 millones, con una suba de US$ 644 millones respecto a la última jornada. Así, el BCRA llega al nivel más alto de reservas desde el 30 de septiembre 2019, cuando llegaron a US$ 48.703 millones. En este contexto, es importante recordar el desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$ 1.000 millones a comienzos de esta semana, aprobado tras la segunda revisión del programa con Argentina.

Con la suma de este viernes 29, la autoridad monetaria efectuó compras de reservas en las últimas 96 ruedas y totaliza US$ 9.677 millones desde que comenzó el año. El lo que va del mes, acumula compras por US$ 2.526 millones.

Desde PPI inversiones señalaron que "el ritmo de compras del BCRA se aceleró significativamente durante las últimas semanas. “La media móvil de cinco días pasó de u$s66 millones diarios durante la primera semana de mayo a u$s182 millones diarios recientemente, en paralelo a una mayor liquidación del agro”.

En el acumulado del año, las reservas suben US$ 7.364 millones. Según lo que informó el economista Federico Machado en su cuenta de X que "las Reservas Netas se sitúan al día de la fecha en US$ 4.119 millones".

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,28%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,23%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,45% al alza.

El crudo Brent cae 0,92%, situándose en los US$ 91,85 por barril, registrando así su mayor caída mensual (-22%) desde el inicio de la pandemia. Mientras, el crudo estadounidense WTI retrocede un 0,57%, hasta los US$ 88,40 el barril

En Europa, el Euro Stoxx avanza 0,13%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán cae 0,01% y el CAC francés avanza con 0,27%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,09%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,79%, mientras que la bolsa de Shanghái bajó 0,73%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 3,55% y el Nikkei 225 japonés aumentó 2,53%.

FN cp