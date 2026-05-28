El Riesgo País cae a 494 puntos básicos en una jornada marcada por un fuerte optimismo bursátil

El Riesgo País de Argentina consolidó su tendencia de descompresión y cerró este jueves 28 de mayo de 2026 en 494 puntos básicos, rompiendo definitivamente el piso técnico de las 500 unidades por tercera jornada consecutiva. El indicador financiero de referencia, estructurado y publicado diariamente por el banco de inversión norteamericano JP Morgan, reflejó un marcado alivio traccionado por la firmeza en la cotización de los títulos públicos denominados en moneda extranjera, los cuales encadenaron un sendero de recuperación en la plaza externa de Nueva York.

Los activos argentinos estiran su racha alcista y el riesgo país perfora los 500 puntos básicos

Este marcado comportamiento positivo, estimulado por el ingreso estacional de divisas y los resultados de las últimas licitaciones del Tesoro, permitió al índice registrar su nivel más bajo en casi cuatro meses, alejando momentáneamente a los activos locales de los picos de alta volatilidad evidenciados en las semanas previas.

De acuerdo con el panel de cotizaciones oficiales de la plataforma bursátil Rava Bursátil, el Riesgo País finalizó las operaciones de este jueves a las 18:00 horas en 494 puntos. Durante el transcurso de la sesión comercial, el índice de referencia de JP Morgan inició la rueda con un valor de apertura de 500 puntos, registro que a su vez se constituyó como el precio máximo alcanzado a lo largo de la jornada de operaciones. Impulsado por órdenes de compra sobre los instrumentos públicos globales, el indicador bursátil experimentó un retroceso continuo hasta marcar su mínimo diario de 494 unidades, nivel en el que se estabilizó de manera definitiva al momento de pactarse el cierre formal del mercado de renta fija.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria del indicador financiero durante las últimas jornadas evidenció marcadas oscilaciones comerciales producto del balance entre la selectividad de los mercados internacionales y las anclas fiscales del plano doméstico. Tras haber alcanzado provisionalmente un nivel de 496 puntos el pasado lunes 11 de mayo impulsado por la decisión de agencias internacionales de subir la calificación crediticia soberana, los bonos globales experimentaron una persistente toma de ganancias. Como consecuencia de este reajuste técnico de carteras, el índice de JP Morgan ascendió de forma escalonada a mediados de mes, cerrando en 538 puntos el viernes 15 de mayo y avanzando hasta alcanzar los 547 puntos en el cierre de la rueda del martes 19 de mayo.

La apertura del segmento comercial de la última semana ratificó la zona de resistencia técnica y la cautela global antes del retroceso anotado en las ruedas recientes. Respecto de aquel periodo de inestabilidad internacional, condicionado por factores externos y el repunte de los rendimientos de los bonos norteamericanos de largo plazo, la cotización de los bonos soberanos locales sufrió el impacto directo de un escenario global complejo, lo que limitó transitoriamente el desempeño de los títulos públicos de las economías en desarrollo.

Hacia el tramo de cierre del ciclo actual, los instrumentos de deuda en moneda extranjera lograron estructurar un proceso de recuperación que revirtió las pérdidas previas de las carteras emergentes. El miércoles 20 de mayo el índice recortó posiciones hasta los 524 puntos, una dinámica de compresión que se profundizó durante la sesión del jueves 21 de mayo al marcar 515 puntos y estabilizarse provisionalmente en los 514 puntos el viernes 22 de mayo. El posterior quiebre del martes 26 de mayo a los 508 puntos, sumado al cierre en 500 puntos el miércoles 27 y la caída definitiva de hoy hacia las 494 unidades ratifica el regreso del spread bursátil a los niveles más bajos del trimestre.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero y macroeconómico de referencia que calcula diariamente el diferencial de rendimiento financiero (spread) que debe convalidar una economía emergente por sus títulos públicos en comparación con los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos, los cuales son tomados internacionalmente como el activo de referencia libre de riesgo crediticio. Este instrumento técnico de medición es estructurado y difundido a nivel global por el banco de inversión norteamericano JP Morgan bajo la denominación de EMBI (Emerging Market Bond Index). Se expresa formalmente a través de unidades conocidas como puntos básicos, donde una brecha equivalente a 100 puntos representa una sobretasa del 1% anual que el Estado emisor debe convalidar ante los inversores institucionales.

Este guarismo técnico funciona universalmente en las finanzas como el termómetro central para evaluar el nivel de incertidumbre crediticia y determinar la confianza de los inversores en la solvencia macroeconómica de un país. El índice mide la sobretasa que Argentina debe pagar sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, reflejando la percepción de los mercados sobre la capacidad del país de honrar su deuda soberana. Cuando el valor de mercado de los títulos de una nación cae por mayor oferta vendedora, sus rendimientos asociados se elevan por efecto inverso, lo que genera un aumento automático en la sobretasa del índice.

Técnicamente, la metodología aplicada para evaluar las variables locales se basa de forma específica en la variante denominada EMBI Global Diversified (EMBIGD), que administra una muestra ponderada de las distintas series de deuda soberana emitidas bajo legislación extranjera. La importancia de este indicador radica en que establece las condiciones del costo del financiamiento para toda la estructura productiva y el sector privado. Un incremento sostenido en la prima de riesgo restringe de forma lineal las posibilidades de obtener crédito externo, debido a que cuanto más alto es el valor del riesgo país, mayor es el costo de financiamiento para el Gobierno y las empresas.