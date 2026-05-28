Pablo Ferrari sobre la baja del riesgo país: “Muchas veces se quebró la barrera de los 500 puntos y después volvió a subir”

El riesgo país volvió a ubicarse por debajo de los 500 puntos básicos y encendió expectativas en el mercado financiero sobre una mejora en las condiciones de financiamiento para la Argentina. En diálogo con Canal E, el economista Pablo Ferrari analizó los factores detrás de esta baja y planteó dudas sobre la sostenibilidad del escenario actual.

Con el indicador en torno a los 496 puntos básicos, Ferrari explicó que existen factores externos y locales que ayudan a explicar el movimiento. Sin embargo, remarcó que el nivel todavía continúa siendo elevado para acceder al crédito internacional en condiciones favorables.

La baja del riesgo país y el ingreso de divisas

Según el economista, el descenso del riesgo país responde a una combinación de variables internacionales y expectativas sobre la economía argentina. “Muchos fondos están yendo a bonos e instrumentos de países emergentes”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que la Argentina aparece beneficiada por el crecimiento de sectores estratégicos. “La balanza comercial viene teniendo más peso por hidrocarburos y minería”, afirmó, al referirse al ingreso de divisas provenientes de actividades vinculadas a la energía y los recursos naturales.

Las dudas sobre la estabilidad macroeconómica

Ferrari también cuestionó el concepto de estabilidad macroeconómica utilizado por el Gobierno nacional. “No somos claros respecto a lo que llamamos estabilidad macroeconómica”, planteó durante la entrevista.

Para ejemplificarlo, explicó que mientras el tipo de cambio se mantiene relativamente estable, otros precios clave continúan ajustándose. “El tipo de cambio está entre 1.400 y 1.500 pesos hace meses”, indicó. Sin embargo, agregó que tarifas y transporte público registran aumentos constantes que impactan directamente sobre el bolsillo de la población.

“Si le pregunto a un usuario cuánto está el pasaje del colectivo, probablemente no lo sepa porque va variando mes a mes”, comentó, al remarcar las diferencias entre estabilidad cambiaria y estabilidad de precios en la economía cotidiana.

El peso de la deuda y el acceso al crédito

El economista advirtió que, pese a la mejora reciente, la Argentina todavía enfrenta costos elevados para financiarse en el mercado internacional. “Tenés cuatro puntos de sobretasa. Es muchísimo”, señaló sobre el nivel actual del riesgo país.

Además, recordó que el Gobierno nacional deberá afrontar importantes vencimientos de deuda en los próximos meses. “De acá al año próximo, Argentina tiene que pagar unos 35 mil millones de dólares”, sostuvo.

En esa línea, Ferrari remarcó que no alcanza con analizar las compras diarias de divisas del Banco Central para proyectar el comportamiento del dólar. “No es correcto solamente analizar las compras diarias del Banco Central para estudiar el conjunto de flujos relevantes”, expresó.

Las advertencias sobre el escenario internacional

Por último, Ferrari evitó hacer proyecciones contundentes sobre el próximo año electoral y alertó sobre la incertidumbre global. “En un mundo tan cambiante, yo no me atrevo a hacer conjeturas”, afirmó.

El economista mencionó factores internacionales como los conflictos en Medio Oriente, las variaciones en los precios de la energía y la volatilidad financiera global como elementos que podrían alterar el panorama económico argentino en los próximos meses.

“Hay una confianza excesiva en elementos que todo el mundo desconoce”, concluyó, al referirse a las proyecciones optimistas sobre el futuro económico del país.