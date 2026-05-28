La mayoría de activos argentinos operan con subas este jueves 28 de mayo, mientras que el riesgo país se sitúa por debajo de los 500 puntos básicos. En el plano internacional, los principales índices de Wall Street suben este jueves, en un contexto que continúa atento a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, tras un nuevo informe que aseguró que ambas partes habían acordado una tregua.

El Gobierno aprobó un proyecto minero de cobre en Mendoza bajo el RIGI por u$s891 millones

Así, los ADRs argentinos escalan hasta 5,8% encabezados por Banco Macro, Grupo Supervielle (3,5%) y Grupo Financiero Galicia (3,05%). En tanto, caen hasta 0,6% IRSA, (-0,5%) Edenor y (-0,6%) Mercado Libre.

En Wall Street, los bonos en dólares suben hasta 0,6% encabezados por el AL41D. En ese contexto, el riesgo país bajó 0,8% hasta los 496 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.

En ese marco, el S&P Merval en pesos extiende el buen tono alcista con una suba del 1% a 3.100.825,35 puntos, mientras que el Merval en dólares asciende 0,9% a 2.089,42 puntos. Las acciones con mayores subas son YPF (2,3%), Banco Macro (1,7%), Transener y Comercial del Plata (1,4%).

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este jueves 28 de mayo, el dólar oficial cotiza a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta en el Banco Nación (BNA), con una suba de $5 respecto al último cierre. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.410, bajando $2 respecto al cierre del miércoles.

El dólar blue cotiza a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta, sin cambios respecto al último cierre. En lo que va del mes, el tipo de cambio informal ya avanzó $40 (2,86%). Así, la brecha con el dólar oficial mayorista se expandió al 2%.

Por el lado del MEP, opera a $1.428, bajando $1 respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.481 bajando $1 respecto al martes.

Licitación: Economía logró un rollover del 114%

La Secretaría de Finanzas anunció que en la segunda licitación de mayo adjudicó bonos por un total de $12,57 billones de manera que logró un nivel de rollover del 114,36%. En el concurso Finanzas recibió ofertas por un total de $16,14 billones.

Por otro lado, el gobierno logró colocar otros US$ 300 millones en Bonares, de los cuales US$ 200 millones corresponden a la versión AO27. Con el segundo llamado de este jueves completará los US$ 300 millones y el gobierno habría completado el cupo de US$ 2000 millones para este bono.

El resultado del llamado fue:

LECAP/BONCAP a:

15/9/26 (S15S6) - $5,16 billones 1.99% TEM, 26.68% TIREA.

CER a:

31/3/27 (TZXM7) $0,54 billones a 2.00% TIREA.

30/9/27 (TZXS7) $1,30 billones a 5.06% TIREA.

TAMAR a:

31/8/28 (TMG28) $3,76 billones con un margen de 7.93%.

Dólar Linked a:

31/7/26 (D31L6) – $0,75 billones a 6.01% TIREA.

31/3/27 (D31M7) – $1,06 billones a 5.50% TIREA.

Hard Dólar a:

29/10/27 (AO27) – USD 200 millones a 5.12% TIREA (5.00% TNA).

31/10/28 (AO28) – USD 150 millones a 8.49% TIREA (8.17% TNA).

Poco menos de la mitad de lo negociado hoy correspondió al Boncap que concluye en septiembre, lo que marca todavía la alta demanda de títulos de plazos más cortos. El TAMAR 28 también tuvo una buena aceptación con $3,76 billones.

Desde Max Capital destacan: "En el segmento en dólares, el Tesoro colocó USD 200mn en el Bonar27 y USD 150mn en el Bonar28, el máximo permitido para esta licitación, con una tasa de 5,12% para el Bonar27 (una TIR implícita de 8,13% al CCL) y de 8,49% para el Bonar28 (una TIR implícita de 10,35% al CCL). Hoy, ambos bonos volverán a ofrecerse a los precios de adjudicación de ayer: 101,381 para el Bonar27 y 95,25 para el Bonar28".

Y agregan: "El monto máximo a colocar hoy será de USD 105mn para el AO27 y de USD 100mn para el AO28. Ayer, las ofertas iniciales para estos instrumentos totalizaron USD 629mn, de los cuales solo se adjudicaron USD 350mn, lo que sugiere que la demanda podría seguir elevada hoy".

El Banco Central compró US$ 132 millones y las reservas se mantienen por encima de los US$ 47.000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró US$ 132 millones en la última rueda. Con esta compra las reservas internacionales brutas llegaron a los US$ 47.867 millones.

Con la compra de la jornada, la autoridad monetaria efectuó compras de reservas en las últimas 95 ruedas y suma US$ 9.230 millones desde que comenzó el año.

En lo que va del mes, acumula compras por US$ 2.079 millones. Desde PPI inversiones comentan: "Si bien el monto todavía se ubica por debajo de las compras registradas en abril, ya supera ampliamente al resto de los acumulados mensuales de 2026".

En el acumulado del año, las reservas suben US$ 6.702 millones. Según lo que informó el economista Federico Machado en su cuenta de X, "las Reservas Netas se sitúan al día de la fecha en US$ 3.515 millones".

Balance de los mercados internacionales: “Básicamente hoy las bolsas están operando de manera mixta”

Las bolsas del mundo

En Wall Street, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York, el S&P 500 sube 0,25%, el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, avanza 0,28%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,16% a la baja.

El crudo Brent sube 1,32% hasta US$ 93,6 el barril, mientras que el crudo estadounidense avanzaba un 1,29%, hasta los US$ 89,89 el barril.

En Europa, el Euro Stoxx baja 0,27%. A nivel local, el DAX alemán retrocede 0,49% y el CAC francés cae 0,13%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido se desploma 0,75%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 1,27%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,12%. Mientras, el Kospi surcoreano corrigió 0,53%, al igual que el Nikkei 225 japonés.

FN / lr