Cambian las indemnizaciones: cómo funcionará el nuevo Fondo de Asistencia Laboral

La reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) introducirá cambios en el sistema de indemnizaciones laborales y en la confección de los recibos de sueldo. La medida, derivada de la Ley de Modernización Laboral, ya fue oficializada por el Gobierno nacional y comenzará a implementarse de manera gradual hasta alcanzar plena vigencia en noviembre.

En diálogo con Punto a Punto Radio, el contador Nicolás Boglione explicó que el nuevo esquema reemplaza parte de las contribuciones patronales por un aporte destinado a un fondo específico para cubrir indemnizaciones. “El Estado deja de percibir el 2,5% de la parte de las contribuciones que paga el empleador y ese 2,5% va a parar a este Fondo de Asistencia Laboral”, detalló.

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Según indicó, cada empresa contará con una cuenta individual identificada dentro del sistema. Si el empleador no realiza la adhesión correspondiente, el organismo recaudador le asignará de oficio una administradora. “Va a ser una cuenta individual de la empresa, identificada con un ID, similar a una póliza de seguro”, señaló.

Boglione explicó que, cuando se produzca un despido, será la administradora del fondo la encargada de transferir directamente el dinero al trabajador. “El mismo empleador informa la baja laboral y automáticamente la administradora del fondo gira el dinero a la cuenta del empleado”, afirmó.

No obstante, aclaró que el fondo cubrirá las indemnizaciones hasta el monto acumulado y que, si la obligación supera ese valor, la empresa deberá afrontar la diferencia. Además, remarcó que los trabajadores no recibirán pagos adicionales si el fondo obtiene buenos rendimientos financieros. “La indemnización sigue estando sujeta a la relación laboral y a lo que corresponde por ley”, sostuvo.

Nuevos recibos de sueldo

Otro de los cambios alcanzará a los recibos salariales. El nuevo formato incorporará información más detallada sobre los costos laborales, incluyendo no solo los aportes realizados por el trabajador sino también las contribuciones que realiza la empresa. “Lo que va a mostrar el nuevo recibo es no solamente la parte remunerativa, no remunerativa y los aportes del trabajador, sino también las contribuciones del empleador. Es decir, el costo laboral”, explicó.

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El profesional advirtió que la implementación requerirá adecuaciones tecnológicas importantes por parte de las empresas y los sistemas de liquidación de haberes. Incluso, los nuevos modelos incluirán representaciones gráficas para visualizar la composición de los salarios y cargas sociales. “Va a ser una hoja bastante completa, con muchísimos datos. Va a llevar un buen tiempo de implementación”, indicó.

Finalmente, Boglione consideró que la mayor cantidad de información podría generar algunas dificultades iniciales de interpretación. “Muchas veces mucha información genera más problemas que algo más fácil, pero la intención es mostrar todo lo que cobra el trabajador y todo lo que se lleva el sistema en aportes y contribuciones”, concluyó.