Villa General Belgrano fue seleccionada para competir entre los mejores pueblos turísticos del mundo

Villa General Belgrano fue seleccionada para representar a Córdoba en la edición 2026 del programa Best Tourism Villages, una iniciativa impulsada por ONU Turismo que distingue a pueblos rurales de todo el mundo por su desarrollo sostenible, su identidad cultural y el compromiso de sus comunidades con la preservación del patrimonio local.

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La localidad del departamento Calamuchita fue elegida entre 56 postulaciones provenientes de 19 provincias argentinas. La selección se anunció durante una nueva reunión del Consejo Federal de Turismo (CFT), realizada en Mendoza, donde se confirmaron los ocho destinos que representarán al país en la competencia internacional.

Junto con Villa General Belgrano, fueron seleccionados Cachi (Salta), El Trapiche (San Luis), Mar de las Pampas (Buenos Aires), Puerto Pirámides (Chubut), Tafí del Valle (Tucumán), Villa Sanagasta (La Rioja) y Zenón Pereyra (Santa Fe).

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó la importancia de la designación y aseguró que se trata de un reconocimiento al trabajo sostenido que realiza la localidad. “La selección de Villa General Belgrano como representante de Córdoba y de la Argentina en esta instancia internacional es un reconocimiento al trabajo sostenido que realiza la localidad para preservar su identidad, potenciar sus tradiciones y consolidar un modelo de desarrollo turístico sustentable”, expresó.

Además, remarcó el potencial de los destinos cordobeses y el valor de este tipo de iniciativas para posicionarlos a nivel internacional. “Córdoba tiene pueblos con enorme valor cultural, gastronómico y natural. Este tipo de programas internacionales permiten mostrar al mundo la autenticidad de nuestras comunidades y el compromiso que existe entre el sector público, privado y los vecinos para seguir creciendo de manera sostenible”, agregó.

Reconocimiento internacional

El programa Best Tourism Villages tiene como objetivo reconocer a pueblos que preservan y promueven valores culturales, naturales y comunitarios a través de modelos de desarrollo turístico sostenibles desde el punto de vista económico, social y ambiental. La iniciativa también busca visibilizar destinos que reflejan de manera auténtica sus tradiciones, estilos de vida y patrimonio cultural.

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Argentina será sede de la ceremonia internacional de premiación, que se realizará en diciembre de este año, cuando ONU Turismo anuncie cuáles serán los pueblos distinguidos a nivel mundial en la edición 2026.

Desde la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación destacaron que esta edición registró un récord de postulaciones, con un crecimiento del 80% respecto al año anterior. Además, adelantaron que se llevarán adelante nuevas acciones de fortalecimiento y promoción para los destinos participantes, entre ellas el Primer Encuentro Nacional de Pueblos BTV, previsto para agosto, y la participación de la iniciativa en la Feria Internacional de Turismo (FIT).