Agostina Vega, víctima inocente de un submundo de consumos de drogas y sexo donde se movía Barrelier

A 10 días del femicidio de Agostina Vega por el que está imputado Claudio Barrelier la investigación procura dilucidar además del crimen qué hay detrás, qué ámbitos rozaron a una víctima totalmente vulnerable por su edad, 14 años.

El objetivo central es esclarecer el horrendo crimen de la adolescente. Y, a la par, si ella resultó víctima de un submundo de consumos problemáticos de drogas y también de sexo.

¿Quién realmente es Claudio Barrelier, fue el único presunto autor, tuvo colaboradores, por qué Agostina se acercó a él, la persuadió, la engañó vilmente hasta dejarla sin vida?

Las respuestas todavía no están completas, pero la investigación se encamina decididamente a describir el contexto que la rozó, en su absoluta inocencia de niña y adolescente.

Gabriel Vega, papá de Agostina, insistió una y otra vez durante la conferencia de prensa que brindó ayer, martes, que hay cómplices y que todos deben pagar ante la Justicia. “No voy a descansar hasta que el último pague lo que hizo”, dijo emocionado, en algún momento quebrado, pero con mucha firmeza.

El padre de Agostina Vega respaldó a Garzón, pidió respeto por su hija y criticó duramente al fiscal que liberó al femicida

Soledad y Wachitas

Si bien no hay un cuadro preciso, los investigadores han comenzado a trazar líneas gruesas sobre un submundo de consumos de drogas y sexo donde se habría movido Barrelier, el presunto victimario principal de esta historia.

La primera persona que hizo público el nombre del bar Wachitas fue Soledad Andreani, con vínculos sentimentales presentes o pasados con Claudio Barrelier. Ella es la propietaria del Ford K negro, el auto donde él habría trasladado los restos de Agostina hasta Ampliación Ferreyra, que luego fue lavado.

Dijo en declaraciones a El Doce que recibió el llamado de Barrelier cuando estaba abriendo el bar. En redes sociales se presenta como “encargada de producción” de Wachitas.

En un comunicado oficial, el bar se despegó del caso. “Deseamos aclarar que las personas señaladas en algunas publicaciones no son propietarias ni forman parte de la titularidad del establecimiento”, señaló sin nombrar directamente a Soledad Andreani.

El bar fue allanado. Sobre ese tema, el comunicado señala que “cuando las autoridades realizaron las actuaciones en nuestras instalaciones, colaboramos de manera inmediata y total, permitiendo el acceso y la revisión de las mismas”.

Según pudo saber Perfil CÓRDOBA, por ahora ese establecimiento no es motivo de investigación en forma directa, pero sí la vinculación de los nombres que aparecen en el caso. ¿Soledad trabajaba, concurría asiduamente, sólo ella o también Barrelier? ¿Hay días donde el establecimiento tiene actividades particulares, ingresan menores de edad?

Un mapa con los movimientos

Los teléfonos del entorno de Barrelier y de la madre de Agostina, Melisa Heredia, pueden aportar información valiosa. La tecnología está aportando datos sustanciales de los movimientos de las personas antes y después del crimen. Quiénes se contactaron entre sí, hacia dónde se movieron, dónde fueron. Esa foto es clave para desentrañar si hubo colaboración, complicidad o encubrimiento de terceros.

Los textos de los mensajes también. Pudo Melisa Heredia sospechar que Barrelier entregó a su hija a alguien. En el chat se lee: “A quién se la diste?”. ¿Por qué podía imaginar o pensar algo así?

Femicidio de Agostina Vega: por los primeros resultados de la autopsia, creen que fue asfixiada cuando resistía un ataque sexual

Melisa y una declaración que genera expectativas

La mamá de Agostina está muy afectada en su salud. Continúa internada en un hospital público. Cuando pueda estabilizarse emocionalmente y se recupere podrá aportar mucha información a la Fiscalía. “Es una usina de información de ese submundo”, dijo a este medio uno de los investigadores que interviene en la pesquisa.

Ella concurrió a la Unidad Judicial alrededor de las 6 de la mañana, el domingo 24 de mayo. Esperó una hora y media aproximadamente porque a las 8:42 el sumariante tomó la denuncia por la desaparición de Agostina. Apuntó a un tal Franco, amigo de su hija.

Previamente ella había consultado a amigas y a personas cercanas. Fue a buscarla a diferentes lugares, pero no fue a la casa de Barrelier. En ese momento, quizás, pensaba que Franco, un joven que era cercano a Agostina, sería quien la retenía.

¿Cuántas causas tiene Barrelier?

El fiscal Raúl Garzón se abocará hoy a analizar el contenido del expediente que investigó su colega, Iván Rodríguez, a partir del 6 de mayo del año pasado. Fue quien ordenó su detención por presunta privación ilegal de la libertad de una mujer que logró escapar de su casa y también le otorgó la libertad 20 días después.

El expediente quedó radicado ahora en la Fiscalía que investiga el femicidio de Agostina.

Pero, también habría otros antecedentes de Barrelier. Un par de hurtos y saltó un antecedente del año 2010. En aquel momento tenía 17 años, era menor de edad. Intervino la Justicia Penal Juvenil.

Lo importante de este derrotero es que aportará elementos importantes para delinear un perfil criminal. Alguien que participó de un crimen de las características del de Agostina -tal como se sospecha- no forja la personalidad de un día para el otro, se construye en la mayoría de los casos desde la niñez y adolescencia.