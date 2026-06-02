El padre de Agostina Vega respaldó a Garzón, pidió respeto por su hija y criticó duramente al fiscal que liberó al femicida

Gabriel Vega, el padre de Agostina Vega, la nena de 14 años hallada muerta y desmembrada en Córdoba tras una semana de búsqueda, dejó varias definiciones sobre el caso que conmocionó a todo un país. Habló por primera vez fue de conocerse el peor final. Lo acompañaron sus abogados Fernanda Alaniz y Gino Torreani. Antes de tomar la palabra, pidió un minuto de silencio.

El único detenido hasta ahora por el crimen es Claudio Barrelier. Pero para Gabriel, hay más responsables.

"Dios va a hacer que se sepa la verdad y que paguen todos los cómplices", dijo. "Él no actuó solo, estoy seguro", agregó, aunque aclaró que aún desconoce cuántas personas estaban en el domicilio de Barrelier, ubicado en Juan Del Campillo 878.

La crítica al fiscal

El blanco principal de los cuestionamientos de la familia fue el fiscal Iván Rodríguez, quien tuvo a su cargo la causa por privación ilegítima de la libertad que en 2025 involucró a Barrelier por un ataque contra otra joven y lo dejó en libertad.

"Tendría que haber actuado como correspondía, no sé el trasfondo. Si una persona está privada de la libertad, por todo lo que pasó, ese tipo nunca tendría que haber salido", dijo Gabriel.

Y fue más lejos: "A Agostina la empezaron a matar hace un montón de tiempo".

La abogada Alaniz fue tajante al respecto: "Nunca tendría que haber estado en la calle. Teníamos un perfil criminal determinante, no tenía que estar en la calle porque no estaba apto para la sociedad. No es normal que un tipo que secuestra a una mujer, la tiene atada, desnuda, esté libre en la calle".

La investigación y la cronología de las denuncias

El abogado Torreani detalló cómo avanzó la causa desde el inicio. La denuncia por la desaparición de Agostina fue realizada a las 8.30 por Melisa Heredia, la madre de la adolescente, quien en ese momento apuntó contra "un tal Franco".

Después de conocer el testimonio del remisero, Melisa amplió la denuncia. En esa instancia, Barrelier aparecía apenas como alguien que habría facilitado el contacto entre Agostina y ese joven. Recién el martes siguiente, con una tercera ampliación de la declaración materna, la investigación viró hacia él.

"Cuando vos tenés un hijo tenés que decir todo de principio", dijo Gabriel. Sobre las demoras en el allanamiento, los abogados explicaron que primero se revisaron los domicilios de 14 allegados y que, en paralelo, se seguía buscando a Agostina con vida.

El rol de Soledad Andreani

La defensa también apuntó contra Soledad Andreani, la mujer que estaba con Barrelier. Según Alaniz, "lo ayudaba en la conversación contra el padre y lo ponía en eje a Barrelier".

Los abogados confirmaron que ya solicitaron la imputación de Andreani por encubrimiento y que en los próximos días pedirán más imputaciones.

El respaldo al fiscal de la causa

En contraste con las críticas a Rodríguez, la familia expresó su confianza en Raúl Garzón, el fiscal que actualmente conduce la investigación por el femicidio. "Apoyamos al fiscal Garzón y el papá trabajó codo a codo con él. Nos sentimos respaldados por el fiscal", dijo Alaniz.

Gabriel también salió al cruce de versiones que circulaban sobre su relación con Agostina. "Es mentira que hace un año no la veía o que la maltrataba", sostuvo.

Explicó que existió "un conflicto familiar por una cuestión de cuidados y diferencias" con Melisa Heredia, que los padres se disputaron la custodia de la menor en sede judicial y que el fiscal que intervino en esa causa también será investigado.

Además, aclaró que Agostina había mentido en alguna oportunidad pero se retractó y que todo consta en actas. "Nadie piensa en el niño", lamentó.

"Soy papá y siempre voy a ser papá"

El cuerpo de Agostina fue hallado desmembrado en un descampado de 240 hectáreas en el barrio Ampliación Ferreyra. Según fuentes cercanas a la investigación, la adolescente habría sido abusada y murió por asfixia mecánica. La búsqueda duró una semana desde su desaparición, ocurrida entre la noche del sábado 23 y la madrugada del domingo.

Gabriel cerró la conferencia con palabras dirigidas a su hija: "Agostina era una nena feliz, que te transmitía una sonrisa. Le decíamos que desconfiara de todos pero no escuchaba porque era adolescente". "Soy papá y siempre voy a ser papá", cerró.

Antes de terminar, dejó una advertencia para quienes difunden detalles sobre la vida privada de la víctima: "Le están haciendo un daño y no están respetando a mi hija".