El concejal que metió al femicida de Agostina en la Municipalidad de Córdoba deja su banca: quién lo reemplaza

En medio de un escándalo político-judicial, Ricardo Moreno deja su banca en el Concejo Deliberante de Córdoba. El edil oficialista quedó en el foco por su vínculo con Claudio Barrelier, el único detenido por el femicidio de Agostina Vega. Moreno reconoció que en 2021 hizo ingresar a Barrelier a trabajar como "becario" en la Municipalidad de Córdoba, por fuera de cualquier concurso, y que además ejerció su defensa legal en una causa previa por privación ilegítima de la libertad.

El audio que selló su suerte política fue uno de 2025, cuando Barrelier ya había sido detenido en aquella causa anterior. En el mensaje, Moreno relativizaba su responsabilidad con una frase que generó repudio generalizado: "Hice entrar a laburar a un pibe con un certificado de buena conducta en blanco, no tenía antecedente penal alguno y bueno, después el pibe se echó un moco, ¿qué culpa tengo yo?". La difusión del audio aceleró los tiempos dentro del propio bloque Hacemos Unidos por Córdoba.

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El escándalo fue mayor cuando trascendió que el vínculo de Moreno con Barrelier no se limitaba al plano político. El concejal reconoció que ejerció la defensa técnica de Barrelier en aquella causa hasta el viernes posterior a la desaparición de Agostina, cuando decidió apartarse junto a sus socios. "Este horrendo hecho me generó una animadversión por demás particular", justificó. Hasta ese momento, su propio yerno y socio, Jorge Sánchez del Bianco, continuó como abogado defensor del acusado.

La autopsia determinó que Agostina murió por ahorcamiento y que antes fue víctima de un abuso sexual. El hallazgo del cuerpo en un descampado cordobés desató una oleada de repudio social que arrastró la crisis institucional hasta el recinto legislativo. Los bloques de la UCR, el Frente Cívico, el PRO y Cordobeses por la Libertad presentaron un pedido formal de expulsión de Moreno, acusándolo de haber incurrido en una "gravísima falta ética", mientras que el diputado nacional Rodrigo de Loredo anunció que impulsará un pedido de jury contra los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón por su actuación en la causa.

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En ese marco, el oficialismo optó por la salida ordenada antes que enfrentar una sesión de expulsión de resultado incierto. Raúl Alejandro La Cava, hasta ahora secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad, comunicó formalmente su renuncia al Ejecutivo y su reincorporación a la banca legislativa mediante una carta dirigida al presidente del Concejo y viceintendente, Javier Pretto.

Asumirá a partir de la 12ª Sesión Ordinaria este jueves, según consta en el documento fechado este 2 de junio. Barrelier fue cesanteado de la Municipalidad cuando quedó detenido por el femicidio, aunque en mayo su nombre figuraba en una lista de empleados que iban a pasar a planta permanente.