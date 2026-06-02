Un adolescente que amenazó con un tiroteo escolar será sometido a un programa pedagógico judicial

La jueza Penal Juvenil de 4ª Nominación, Nora Giraudo, dispuso que un adolescente de 16 años imputado por el delito de intimidación pública por carteles con amenazas de tiroteo en una escuela, sea sometido al Programa de Justicia Restaurativa que se aplica en Córdoba. La continuidad del tratamiento al joven será diferente al proceso penal tradicional. Se procura una salida pedagógica y social ante la alarma generada en la comunidad educativa.

Como el caso que se presenta en esta nota, hay otros similares.

Identificaron e imputaron a dos adolescentes que amenazaron con tiroteos en escuelas de Córdoba

"Jueves próx tiroteo"

Los hechos se desencadenaron el 16 de abril de 2026 en una escuela de la ciudad de Córdoba. Según la denuncia formulada por la representante legal de la institución, la portera del establecimiento encontró una inscripción a mano alzada en uno de los divisorios de los boxes del baño de varones del primer ciclo. Escrito con lápiz de color negro, el mensaje rezaba: “Jueves prox tiroteo”.

El hecho causó estupor porque sucedió dos semanas después del trágico episodio en una escuela de la provincia de Santa Fe y porque había un reto viral que generaba pánico en establecimientos de todo el país.

Tras una investigación interna, el 24 de abril, varios alumnos señalaron a un estudiante de quinto año, como el presunto autor de la pintada. Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía Penal Juvenil de 4° Turno, que imputó al adolescente por el delito de intimidación pública.

El concejal que metió al femicida de Agostina en la Municipalidad de Córdoba deja su banca: quién lo reemplaza

Qué tuvo en cuenta la jueza

Al analizar su expediente, la jueza destacó que el joven no registra atribuciones delictivas anteriores, lo que permitió inferir que el hecho constituyó una "inconducta aislada".

Al mismo tiempo, justificó la intervención del Sistema Penal Juvenil señalando que, en el contexto actual, este tipo de amenazas no pueden ser pasadas por alto. Mencionó antecedentes trágicos como la "Masacre de Carmen de Patagones" (2004) y la más reciente, la tragedia de San Cristóbal, en Santa Fe, el 30 de marzo de 2026 donde un alumno llegó y disparó a mansalva causando la muerte a un chico de 13 años y una decena de heridos.

En ese contexto, ponderó la gravedad y las alarmas que encienden mensajes intimidatorios con palabras y anuncios como el de un tiroteo.

Un mensaje escrito en una pared como el encontrado en la escuela genera alarmas reales y objetivas en la institución.

Funcionaria provincial rechazó protección política a Barrelier y pidió al Concejo que analice la conducta de Ricardo Moreno

¿Qué deberá hacer el adolescente?

La jueza resolvió que el joven no debe ser judicializado de la forma clásica, sino que será incluido en el Programa de Justicia Restaurativa. El proceso se dividirá en etapas.

El primer paso será la convocatoria de la Unidad de Seguimiento del programa para determinar si posee el adolescente las "competencias personales y comunicacionales" necesarias para ingresar y sostener el proceso restaurativo.

El programa busca que el joven asuma sus actos de manera constructiva y responsable, reconociendo que causó un daño a su propia comunidad escolar.

En el proceso de mediación, se le permite expresar las razones detrás de su conducta y, eventualmente, ofrecer disculpas a los afectados.