Decathlon abrió en Córdoba con ventas récord en el mundo

La llegada de Decathlon a Córdoba no solo marcó la apertura de la primera tienda de la cadena francesa en el interior de Argentina. También generó números de ventas que superaron al resto de las tiendas del planeta.

Según sus autoridades, el tráfico del fin de semana superó ampliamente los 60 mil visitantes -cuando un buen domingo se registran alrededor de 30 mil personas en el Shopping-. Este número generó ventas en total que superaron el récord de Sudamérica. Es decir, que se vendió más que en Brasil, Paraguay o Chile.

Pero no solo eso. Uno de sus rubros fue récord en el mundo. Lo que dejaron trascender es que en la categoría "Polar", donde se pueden encontrar productos para la montaña, senderismo o camping, facturó sobre todas las demás sucursales del planeta en la fecha de apertura.

El modelo Decathlon

También significó el desembarco de un modelo comercial que busca diferenciarse dentro del mercado deportivo: ofrecer productos diseñados técnicamente para la práctica deportiva, pero con precios de entrada accesibles. La compañía lo denomina “Primer Precio Técnico” (PPT), un concepto que forma parte de su estrategia global y que ahora busca consolidarse entre los consumidores cordobeses.

La inauguración del local ubicado en el tercer nivel de Nuevocentro Shopping superó las expectativas. Según informó la empresa, más de 30.000 personas recorrieron la tienda durante su primer día de actividad, un desempeño que la ubicó como la sucursal de Decathlon con mayores ventas de América durante esa jornada. Además, alcanzó el primer puesto mundial en facturación en la categoría Montaña y Camping.

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El nuevo espacio cuenta con 2.500 metros cuadrados y ofrece más de 3.300 productos destinados a unas 70 disciplinas deportivas. Desde trekking y camping hasta running, fitness, yoga, tenis y deportes de equipo, la propuesta apunta tanto a quienes se inician en una actividad como a deportistas experimentados.

Detrás de esa amplitud de oferta aparece uno de los conceptos centrales de la compañía: el Primer Precio Técnico. Según explica la propia marca, se trata de una línea de productos desarrollados para brindar las prestaciones técnicas esenciales necesarias para comenzar una práctica deportiva, manteniendo precios accesibles. La iniciativa busca eliminar una de las principales barreras de entrada al deporte: el costo del equipamiento.

La estrategia forma parte del ADN de Decathlon desde hace décadas. A diferencia de otros retailers deportivos, la empresa diseña y desarrolla gran parte de sus productos bajo marcas propias, lo que le permite controlar el proceso completo de producción, reducir intermediarios y trasladar parte de esa eficiencia al precio final. Además, sostiene que todos los productos son testeados en condiciones reales de uso antes de llegar al mercado.

En Argentina, la propuesta puede observarse en artículos de senderismo, indumentaria técnica, mochilas, equipamiento para running o entrenamiento funcional, entre otros segmentos. La compañía incluso cuenta con una categoría específica de “Primeros Precios” dentro de su plataforma de comercio electrónico.

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La respuesta del público cordobés pareció alinearse con esa propuesta de valor. Durante la jornada inaugural, la categoría Montaña y Camping registró el mayor volumen de ventas a nivel global dentro de la red de Decathlon. En tanto, las ventas de mochilas y prendas polares duplicaron los resultados obtenidos por las segundas mejores tiendas del mundo en esos rubros. Fitness, Running, Yoga, Pilates y Tenis también lideraron las ventas dentro de América.

La apertura estuvo acompañada por distintas actividades promocionales y recreativas. Los primeros 200 visitantes recibieron gift cards de entre $40.000 y $400.000 para utilizar durante el día, mientras que las primeras 100 compras accedieron a un obsequio especial por la inauguración. Además, hubo espectáculos deportivos, música en vivo, espacios interactivos y propuestas para toda la familia.

El desembarco en Córdoba forma parte de un plan de expansión más amplio. Luego de su regreso al país con una primera tienda en Vicente López, la compañía proyecta abrir más de 20 locales en Argentina durante los próximos cinco años. El plan contempla inversiones superiores a los US$ 100 millones y la generación de aproximadamente 750 puestos de trabajo directos. La nueva sucursal cordobesa aportará alrededor de 50 empleos.

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“Córdoba es el epicentro de una sólida cultura deportiva y un mercado clave para nuestra expansión”, señaló Francisco Tedin, COO de Decathlon Argentina, durante la apertura. La elección de la provincia responde tanto a su tradición vinculada a las actividades al aire libre como a su peso económico dentro del país.

Con presencia en más de 70 países y una red que supera las 1.700 tiendas, Decathlon busca replicar en Argentina una fórmula que combina volumen, marcas propias y accesibilidad. La apertura cordobesa parece haber confirmado que existe demanda para ese modelo. Y el concepto de Primer Precio Técnico, que resume la idea de acercar equipamiento deportivo funcional a valores competitivos, aparece como una de las principales apuestas para sostener ese crecimiento en el mercado local.