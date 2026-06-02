“Hoy cierran comercios con 20 o 30 años de trayectoria”: crece la preocupación por la caída del consumo

El director general del Centro de Almaceneros de Córdoba, Germán Romero, aseguró que las ventas minoristas continúan en retroceso pese a la desaceleración de la inflación. Según indicó, el sector acumula una caída del 8,8% en volumen durante 2026 en comparación con el mismo período del año pasado.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Romero explicó que el comercio esperaba una recuperación a esta altura del año, pero sostuvo que esa mejora todavía no aparece. “Seguimos en caída, es decir, 8,8%. No se mueve el mercado interno”, afirmó. El referente destacó que mayo registró la inflación más baja del año, con un 2,4%, aunque consideró que ese dato no alcanza para reactivar el consumo. “El poder adquisitivo de las familias continúa siendo menor y eso no colabora con las ventas del sector comercio minorista”, señaló.

La inflación de mayo fue la más baja del año y marca el segundo mes consecutivo de desaceleración

Romero también advirtió sobre la situación de los comercios tradicionales. Explicó que muchos negocios que habían sostenido su actividad durante los últimos años comenzaron a cerrar sus puertas ante la falta de expectativas de recuperación. “Hoy los comercios que comienzan a cerrar sus puertas son comercios de trayectoria mínima de siete u ocho años y quizás de 20 o 30”, remarcó.

Consultado por la aparición de nuevos locales comerciales, sostuvo que en muchos casos se trata de emprendimientos impulsados por personas que quedaron desempleadas o recibieron una indemnización. “Muchas familias, por allí, una suspensión o un despido, con esa indemnización ponen un negocio quizás sin capacitación”, explicó.

Crece el endeudamiento de los hogares

En relación con los precios, indicó que durante mayo la carne vacuna y el pollo prácticamente no registraron aumentos, mientras que los productos lácteos tuvieron una suba promedio del 3%, por debajo de los incrementos observados en meses anteriores.

Uno de los datos que más preocupación genera es el crecimiento de la financiación para la compra de alimentos. Romero precisó que el 87,5% de las familias recurrió a algún mecanismo de financiamiento para realizar compras básicas. “El 87,5% específicamente financiaron alimentos”, sostuvo.

Las ventas y la rentabilidad en los comercios en Córdoba se desplomó más del 20% en mayo

Según detalló, una parte importante de esas operaciones se realiza mediante tarjetas de crédito y otra mediante el tradicional fiado en comercios de cercanía. Además, alertó sobre el aumento de la morosidad y el endeudamiento familiar. “Hay un 37% de las familias que adeudan su tarjeta de crédito, no pudo pagar el resumen o pagó el mínimo”, afirmó.

El informe elaborado por el Centro de Almaceneros también reveló indicadores sociales preocupantes. Entre ellos, que el 21,4% de los hogares debió pedir ayuda económica o alimentos durante el último mes y que el 21,8% se quedó sin alimentos en algún momento.

De cara a los próximos meses, Romero consideró que la inflación continuará mostrando niveles similares a los actuales. “Entendemos que junio, julio e inclusive agosto van a ser números muy similares. Difícil perforar el 2%”, concluyó.