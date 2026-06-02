El futuro de Moreno: “Depende del gobernador Llaryora” y ya hay 2 funcionarios esperando

“Metí 500, uno se mandó un moco”, no fue una frase que pasó al olvido y le puede costar el cargo al penalista y concejal Ricardo Moreno. El edil asumió su banca como suplente, en reemplazo de los concejales electos que pasaron a ocupar cargos en el Ejecutivo de Daniel Passerini. Ahora, deben tomar una decisión.

El caso Agostina es un mazazo para las administraciones provincial y municipal. Desde el inicio quedó atravesado por la política. En los primeros días trascendió que Claudio Barrelier era empleado municipal, hasta la fallida conferencia de prensa del fiscal Garzón. Muchos apuntan a una jugada de dirigentes opositores con llegada a los canales nacionales.

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Uno de los momentos más complicados fue la difusión del audio de Ricardo Moreno, donde, sin pudor, aseguraba que su mención en las noticias formaba parte de la publicidad y que él era leal con las personas que había hecho ingresar a la estructura municipal. Ahora, por lo bajo, todos le escapan a una foto junto al abogado.

“Hemos unificado a la oposición y vamos a solicitar que se analice el apartamiento del concejal Ricardo Moreno. ¿Con qué motivo? El motivo es claramente una cuestión de incompatibilidad ética, no profesional”, indicó Sergio Piguillén en Punto a Punto Radio (90.7 FM).

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Desde el mismo edificio legislativo municipal aseguran que el jueves —día de la próxima sesión— Moreno no será “carne de cañón” ni un botín para los halcones de la oposición, que esperan que se siente en su banca para caerle con todo. ¿Existe la posibilidad de que Moreno deje directamente el cargo? “Muchos ya no lo quieren sostener, pero no lo dicen en público”, aseguran.

El concejal opositor fue un paso más allá y vinculó la situación con el propio gobernador. “¿Quién toma la decisión política?”, se preguntó. Y se respondió: “A mí me parece que quien toma la decisión política final es Martín Llaryora, ni siquiera Daniel Passerini. Entonces, me parece que hoy el apartamiento de Moreno depende del gobernador”.

Los secretarios que esperan el llamado

Los actuales secretarios del gabinete de Daniel Passerini que dejaron sus bancas son Juan Domingo Viola y Raúl La Cava. Se trata de dos cuadros clave dentro de la estructura municipal.

Uno ocupa la Secretaría de Participación Ciudadana y el otro la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano. Sus allegados aseguran que todavía nadie los llamó, pero que están al servicio de lo que necesite la gestión.

“No los llamaron oficialmente, pero te puedo decir que, en caso de tomar una decisión como la de volver al Concejo —están con licencia—, queremos mantener una línea directa con lo que se está haciendo en cada secretaría”. Es decir, no quieren perder el vínculo con el trabajo ni el control de las áreas que hoy conducen.

JB