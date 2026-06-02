Temporada de nieve: desde agosto vuelven los vuelos directos de Córdoba a Esquel y su centro de esquí La Hoya

El Municipio de Esquel, junto a Aerolíneas Argentinas y el Gobierno del Chubut, confirmaron el regreso del vuelo directo entre Córdoba y Esquel, una ruta estratégica que fortalecerá la actividad turística y comercial entre ambas regiones.

Los vuelos partirán desde Córdoba los jueves a las 8:55, arribando a Esquel a las 11:30. En sentido inverso, despegarán desde Esquel los lunes a las 16:00 para aterrizar en Córdoba a las 18:20. Eso da un margen especial para un fin de semana de esquí.

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Conectividad para potenciar la temporada

La confirmación de esta ruta aérea directa para la temporada de nieve 2026 representa un avance significativo para la conectividad del destino y consolida el vínculo entre uno de los principales mercados emisivos del país (Córdoba) y un destino que combina nieve, gastronomía, naturaleza, aventura y experiencias auténticas durante todo el año (Esquel).

Desde la subsecretaría de Turismo, remarcaron que la conexión directa “no solo mejora la accesibilidad y reduce los tiempos de viaje, sino que permite proyectar una temporada extendida”, en relación a la integración turística entre ambas estaciones.

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De hecho, el Centro de Actividades de Montaña La Hoya es uno de los que mantiene más tiempo su temporada de esquí ya que la ladera de la montaña da al sur y eso permite que se conserven las condiciones óptimas para esa actividad.

La ruta aérea representa, además, la continuidad de una experiencia exitosa desarrollada durante el invierno de 2025, cuando los vuelos registraron niveles de ocupación superiores al 85%, generando beneficios tanto para la actividad turística como para las familias que mantienen vínculos entre Esquel y Córdoba.

Esquel: nieve, naturaleza y experiencias auténticas

Ubicada en el corazón de la Patagonia andina, Esquel cautiva por sus paisajes, su tranquilidad y la posibilidad de disfrutar experiencias en contacto con la naturaleza.

Durante el invierno, el destino ofrece propuestas vinculadas a la nieve, la aventura, la gastronomía regional y una variada agenda de actividades y eventos.

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El Centro La Hoya se posiciona como uno de los principales atractivos para esquiadores, snowboarders y quienes buscan su primer encuentro con la nieve. A ello se suma una amplia oferta de experiencias que incluyen excursiones en el Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco; recorridos en el Viejo Expreso Patagónico La Trochita; la Ruta Nacional 259; el campo de Tulipanes Patagonia, y los circuitos vinculados a la cultura galesa.

Córdoba: historia, cultura y vida urbana

Por su parte, Córdoba combina patrimonio histórico, tradición universitaria y una intensa vida cultural. Su legado jesuítico, la arquitectura histórica, los espacios culturales, la gastronomía, los cafés de especialidad, los espectáculos y la vida nocturna la convierten en uno de los destinos urbanos más importantes de Argentina y en un punto estratégico de conexión aérea para todo el país a través de hub en el aeropuerto internacional Ingeniero Taravella.

Con esta nueva conexión directa, Esquel y Córdoba vuelven a acercarse, generando nuevas oportunidades para el turismo, el intercambio cultural y el desarrollo regional.

Los interesados ya pueden adquirir sus pasajes a través de Aerolíneas Argentinas y comenzar a planificar la experiencia que más se adapte a sus planes.