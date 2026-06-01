La búsqueda de hospedaje por argentinos se dispararon 300% en Kansas City y 1.540% en Dallas

Donde rueda una pelota de fútbol hay un argentino y en junio las búsquedas de alojamiento en Kansas City y Dallas se dispararon a niveles extraordinarios. Tal es así que Kansas City (con fechas de check-in 14 de junio y check-out 17 de junio) registra un incremento de búsquedas de hospedajes por parte de argentinos del 300% en comparación con las mismas fechas en 2025. Además, los argentinos se ubican entre las 10 nacionalidades que más buscaron hospedajes para las fechas mencionadas en la ciudad de Kansas City.

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Por su parte, en Dallas (con fechas de check-in 20 de junio y check-out 29 de junio) las búsquedas de hospedajes por argentinos crecieron un 1.540% en comparación con las mismas fechas en 2025. Los argentinos se ubican entre las cinco nacionalidades que más buscaron hospedajes para esas fechas en Dallas.

Factor Económico

El factor económico es el más importante entre los argentinos al momento de decidir emprender un viaje con un porcentaje de incidencia del 57%. Otros aspectos que consideran son la seguridad del lugar (27%), las visas y trámites necesarios (25%), la disponibilidad de pasajes aéreos (24%) y la logística necesaria (18%).

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Si se analiza generacionalmente, la Generación X (45-54 años) es la que más cuida el bolsillo a la hora de viajar para ver un partido. En tanto que los Boomers (+55) son los más desprendidos.

A nivel país, los que más se fijan en el costo son los del Noroeste (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja, 70%). En tanto los que menos se fijan en el bolsillo son los cuyanos (Mendoza, San Juan y San Luis con un 48%).

Seguridad del destino

A nivel generacional los que más se fijan en este aspecto son los de la Generación X (45-54 años) con un 30% mientras que los menos preocupados son los Boomers (+55) con 24%.

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En el país, los que más tienen en cuenta este aspecto a la hora de viajar para ver un partido son los habitantes del Noroeste (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja) y los de Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis) con 32%. En tanto que los más despreocupados son los del Gran Buenos Aires con un 22%.

Visas y trámites

Los papeles para viajar son la mayor preocupación para la Generación Z (18-24 años) con 29% mientras que los menos preocupados son los de la Generación X (45-54 años) con 20%.

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Los patagónicos (Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego) con 37% son los más preocupados del país al momento de obtener sus visas y papeles para viajar. En tanto que, a los que menos le quita el sueño este tema son a los habitantes de Noroeste (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja) con 20%.

“El interés de los argentinos por viajar para participar de grandes eventos futbolísticos sigue creciendo y eso ya se refleja en las búsquedas de alojamiento. Ciudades como Kansas City y Dallas muestran aumentos muy significativos”, explicó Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina.