Funcionaria provincial rechazó protección política a Barrelier y pidió al Concejo que analice la conducta de Ricardo Moreno

La legisladora provincial en uso de licencia y actual titular de la Gestión Penitenciaria salió a defender la integridad de la investigación judicial por el femicidio de Agostina Vega. Con Claudio Barrelier detenido en el Hospital Modular de Bouwer -donde fue trasladado por protocolo tras detectarse ideas suicidas en un control psicológico- y el fiscal Raúl Garzón actuando en la causa, Fernández rechazó que el sistema haya operado para encubrir al imputado: "No va a quedar impune ni dentro de la cárcel ni fuera de la cárcel".

La pregunta de fondo era si los vínculos de Barrelier con el concejal y abogado defensor Ricardo Moreno -quien lo patrocinó en una causa anterior con características similares- configuraban una forma de protección política. Fernández lo descartó en términos institucionales, pero no eludió el juicio moral sobre el concejal: "Eso no es protección política, es el patrocinio de un abogado que en este caso es concejal, y el Concejo Deliberante deberá evaluar si esas actividades colisionan con sus intereses. Yo creo que sí, pero responde a una mirada frívola respecto de lo que pasa y corre por cuenta del concejal".

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Sobre si Barrelier pudo haberse sentido impune por ese vínculo y por la causa que no prosperó en 2025, Fernández concedió el punto sin atribuir responsabilidad institucional: sostuvo que las responsabilidades en la cadena que llevó al crimen "no son sistémicas, son individuales", y definió el femicidio como "un crimen de poder ejecutado por alguien que creyó que la vida de una mujer era un objeto descartable".

El entorno que lo hace posible

Aun al rechazar la lectura sistémica, Fernández describió con precisión el ecosistema en el que, a su juicio, se incuba este tipo de violencia: "Este hecho ocurrió en un contexto de microcomercialización de drogas en los barrios, de una cultura que banaliza el consumo, de barras bravas que financian la violencia en sectores populares y que toman la cuadra, que toman la manzana". Y convocó a vecinos y familias a no mirar para otro lado: "Hay que hacer un llamado urgente a no naturalizar la droga en cada esquina".

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Cuando se planteó que la dirigencia política construye territorialidad apoyándose en personas de esos entornos, Fernández no avaló esa lectura y redirigió el eje: “Se trata de Barrelier. Su acción no está determinada necesariamente por su trabajo o la presunta cobertura política". Sí reconoció, en cambio, que la violencia de este tipo "se alimenta de entornos y posibles validaciones".

Perspectiva de género y sentido común

Fernández defendió la incorporación de la perspectiva de género en las instituciones, pero rehuyó encuadrarla en términos ideológicos. La ancló, en cambio, en el sentido común y en el cuidado de "poblaciones vulnerables: niños, adolescentes y mujeres". Como ejemplo citó al remisero que transportó a Agostina la noche del crimen: "Cuando dijo 'a mí me hizo ruido que una niña a las 11 de la noche suba al remis', eso es perspectiva de género. El remisero intuitivamente lo hizo".

Consultada por la decisión de mantener la causa en una fiscalía de números en lugar de derivarla a una especializada en violencia de género, admitió que la especialización es deseable, aunque defendió el trabajo en equipo como forma de compensarlo. También reconoció que la conferencia de prensa del fiscal generó ruido: "A veces una declaración opaca un buen trabajo. Es común en funcionarios por falta de exposición". Pero pidió no detenerse en eso y exigirle al fiscal una investigación sin fisuras que permita llegar a juicio.