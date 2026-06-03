Raúl La Cava: "El intendente me pidió la posibilidad de que vuelva a mi banca"

El secretario de Políticas Sociales de la Municipalidad de Córdoba, Raúl La Cava, quien reemplazará en el Concejo Deliberante a Ricardo Moreno, afirmó que el intendente Daniel Passerini le “pidió la posibilidad” de volver a su banca.

El regreso de La Cava al órgano legislativo municipal se resolvió luego de que Moreno admitiera haber ingresado a Claudio Barrelier, imputado por el femicidio de Agostina Vega, a la administración del municipio.

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Qué dijo La Cava sobre su regreso al Concejo

“Parte de lo que ha sucedido en la ciudad nos ha dolido a todos, todos los que somos papás, vecinos, ha sido un fin de semana terrible para todos”, explicó La Cava.

“Somos parte de un equipo. Así como me tocó salir de licencia para trabajar con el intendente, en el día de ayer me pidió la posibilidad de que vuelva a mi banca. Lo definimos juntos porque vengo de un área que no es nada fácil, el área social”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

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Qué dijo La Cava sobre Ricardo Moreno

Cuando se le consultó sobre el saliente Moreno, La Cava respondió: "Alguna visión mía sobre Ricardo Moreno, no tengo por qué expresarla, porque Ricardo la podrá expresar por el mismo directamente".

"Lo que sí puedo expresar políticamente es que nosotros venimos trabajando para la gente desde el Ejecutivo. Hoy me va a tocar trabajar de vuelta para la gente llevando mi experiencia", remarcó en diálogo con Jorge "Petete" Martínez.

Además señaló que habrá “distintos cambios que ajustarán los medios de control, más allá que ya venían llevando adelante, por ejemplo, para el ingreso a la administración pública”.

“Estos controles hoy va a haber que reorganizarlos, reajustarlos en virtud de garantizar que cualquier persona que esté cubriendo un lugar en el municipio no vuelva a repetirse esta situación de contar con un certificado hasta x fecha, pos esa situación se entere tarde el Ejecutivo”, aseveró al referirse al caso de Barrelier.

"Estoy seguro que parte de las cartas en el asunto que está tomando la intendencia es modificar ordenanzas y demás para que esto no vuelva a ocurrir dentro de lo que es el ámbito municipal ", concluyó La Cava.