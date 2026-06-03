Garzón defendió la investigación del crimen de Agostina y respondió a las críticas: "nadie tuvo protección, no tengo vínculos políticos"

"A mí no me dijeron 'investigue este crimen'. A mí me dijeron 'busque a una niña desaparecida'. La denuncia dio ese direccionamiento y a las pocas horas ya la buscaba toda Córdoba". Así respondió el fiscal Raúl Garzón a las críticas por el accionar de la Justicia durante la investigación por la desaparición y el asesinato de Agostina Vega.

A pocos días de conocerse el paradero de la menor, el funcionario judicial defendió los tiempos de la pesquisa y aseguró que las primeras sospechas sobre el ahora imputado surgieron durante las primeras 48 horas. "A las 48 horas tuvimos una sospecha firme y tomamos decisiones inmediatas. Este señor imputado era el amigo de la mamá de Agostina", afirmó en una entrevista con Cadena 3.

De ese modo, confirmó que una de las primeras líneas de investigación estuvo relacionada con el vínculo que mantenía el acusado con el entorno familiar de la adolescente.

Garzón también rechazó las versiones que sugieren algún tipo de protección hacia el principal sospechoso. "De ninguna manera tuvo protección. No tengo vínculos políticos ni los tuve jamás. Cuando debí sentar a funcionarios públicos, lo hice", sostuvo.

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Asimismo, el fiscal aseguró que será la instancia correspondiente la que evalúe el trabajo realizado por la fiscalía. "Cuando un jury deba analizar el trabajo de este fiscal, son ellos los que deben evaluar lo que se hizo y lo que no. Los agravios los respondo con trabajo; entiendo las críticas porque la sociedad está muy golpeada", expresó.

"Es el caso más cruel que he visto en mi vida"

"Es el caso más cruel que he visto en mi vida. Si me vieron firme y duro fue por la contaminación del trabajo y el dolor. Soy papá y abuelo; esta causa se investiga con el alma, con el cuerpo y con la ley. La busqué como a una hija", aseguró, y comentó que toda la fiscalía esta dispuesta a "Agostina". "Si la prueba me lo permite, sí habrá más imputados; y si no, no", afirmó al referirse a la posibilidad de que la investigación avance sobre otras responsabilidades.

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Garzón indicó además que el material secuestrado durante los procedimientos permanece resguardado. Según explicó, del lugar del hecho se extrajo un "numeroso material probatorio".

Por otro lado, cuestionó que la información sobre el hallazgo del cuerpo llegara a la familia antes por los medios de comunicación que por los canales judiciales. "La noticia anticipada que este fiscal debía dar a esos padres y abuelos les llegó por los medios. Eso no es bueno, lo digo como papá. Por una primicia, tras una noticia a destiempo, ese abuelo se pudo haber matado. Mi obligación primera era cuidar a esa familia", concluyó.