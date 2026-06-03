El FMI frenó parte de la reforma laboral: qué es el Fondo de Indemnizaciones y cuánto cobrarías si te despiden

La reforma laboral tiene reglamentación nueva y trae cambios concretos para empleados y empleadores. Tres decretos publicados en los últimos días terminaron de definir cómo va a funcionar el sistema, pero uno de los mecanismos más importantes ya arrancó con un problema: el Fondo de Asistencia Laboral, que debía comenzar a operar este año, fue postergado hasta noviembre.

La idea central del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) es que cada empleador aporte mensualmente un porcentaje del salario de sus trabajadores a un fondo específico. Si en algún momento decide despedir a alguien sin causa, puede recurrir a ese fondo para pagar la indemnización.

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Los porcentajes varían según el tamaño de la empresa: las pequeñas aportarán el 2,5% del salario de cada trabajador, mientras que las grandes empresas contribuirán con el 1,5%. Recién después de doce meses de aportes continuos podrán usar esos recursos.

Los fondos quedarán bajo administración de entidades financieras y aseguradoras, a través de fideicomisos e instrumentos de inversión, con una restricción clave: solo podrán invertirse en instrumentos emitidos en Argentina.

Por qué el FMI detuvo el arranque

El fondo debía empezar a aplicarse este año, pero el Gobierno lo postergó hasta el 1° de noviembre. Según explicó el abogado laboralista Matías Cremonte en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), la demora responde a un cuestionamiento del Fondo Monetario Internacional.

El problema no es el fondo en sí, sino un efecto colateral de la ley: para que la nueva contribución patronal no incrementara el costo laboral total, la reforma redujo los aportes que los empleadores hacen al sistema de seguridad social. Esa caída en los recursos destinados a jubilaciones y pensiones fue lo que encendió las alarmas en el FMI.

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"La ley, si bien impuso una nueva contribución de los empleadores a este fondo, redujo la contribución a la seguridad social. Esa reducción de los fondos de la seguridad social es lo que objetó el FMI", precisó Cremonte.

Que los ahorros de los trabajadores queden en manos de administradoras privadas que los invierten en el mercado local dispara una comparación inevitable. Cremonte fue directo: "Esto hace recordar mucho a lo que eran las AFJP".

El riesgo que señala es que esos recursos terminen siendo usados principalmente para financiar al Estado o para el negocio financiero, más que para garantizar las indemnizaciones. Aunque aclaró un punto importante: si las inversiones no rinden lo esperado, la obligación del empleador no desaparece. "La obligación de pagar la indemnización por despido no desaparece porque esos fondos no hayan dado el rendimiento esperado. La obligación la sigue teniendo", remarcó.

Cómo es el calculo si te despiden

Uno de los puntos que más impacta en el bolsillo de los trabajadores es la modificación en la base de cálculo de las indemnizaciones. Hasta ahora, se tomaba como referencia la mejor remuneración mensual del último año, lo que incluía bonos, premios, adicionales y proporcional del aguinaldo. Con la reforma, eso cambia: la base queda limitada al salario mensual normal y habitual, sin extras.

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Como la indemnización sigue siendo de un mes de sueldo por año trabajado, la reducción de la base implica directamente una indemnización más baja. "Al reducir cuál es la base de cálculo, obviamente se reduce el resultado", sintetizó Cremonte.

La reglamentación también toca algo tan cotidiano como el recibo de sueldo. A las columnas de siempre —remuneraciones y descuentos— se suma ahora un gráfico que desglosa cómo se distribuye el costo laboral total: qué parte va a aportes sindicales, cuánto a obra social, cuánto a seguros y otros conceptos.