La Copa del Mundo 2026 se acerca, y con ello el debut de la Selección argentina. Y en ese marco, llegó una buena noticia para la 'Scaloneta'.

Cristian Romero obtuvo el alta médica, volvió a entrenarse con normalidad junto al plantel y quedó nuevamente a disposición de Lionel Scaloni, quien busca llegar al debut con la mayor cantidad posible de futbolistas en óptimas condiciones físicas.

El defensa central, surgido de las inferiores de Belgrano, había sufrido una lesión en el ligamento lateral de la rodilla derecha hace casi 50 días, situación que generó preocupación en el cuerpo técnico, ya que es pieza fundamental en la estructura del equipo.

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Su evolución es favorable y en las últimas horas se supo que el 'Cuti' ya entrenó en Kansas junto a sus compañeros.

Más allá de esta buena noticia, desde el cuerpo técnico mantienen una postura cautelosa. El objetivo es que el jugador cordobés recupere ritmo de competencia de manera progresiva y sin asumir riesgos innecesarios que puedan comprometer su participación en la Copa del Mundo. Por tal motivo, el jugador del Tottenham difícilmente tenga participación en el amistoso frente a Honduras.

Aunque sí podría sumar algunos minutos ante Islandia el 9 de junio, siempre que las evaluaciones físicas continúen siendo positivas.