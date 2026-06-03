El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este miércoles 3 de junio

Este miércoles 3 de junio el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.400 pesos y cotiza a 1.450 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.400.
- - Venta: $1.450.
Dólar Blue
- - Compra: $1.419
- - Venta: $1.450.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.448,23 para la compra, y $1.450,22 para la venta.
Este miércoles 3 de junio la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.400.
- - Venta: $1.460.
BBVA
- - Compra: $1.400.
- - Venta: $1.450.
ICBC
- - Compra: $1.405.
- - Venta: $1.465.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.389.
- - Venta: $1.439.