Villa del Rosario elimina el costo que más pesa a las empresas: "La tasa de producción es cero"

Villa del Rosario volvió a poner sobre la mesa un debate que atraviesa a municipios de todo el país: cómo sostener el crecimiento económico en un contexto de caída de recursos públicos. El intendente Diego Carballo defendió la política de tasas bajas que aplica la ciudad y aseguró que la ausencia de un tributo sobre la producción fue clave para atraer empresas, expandir los parques industriales y fortalecer el empleo local.

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En diálogo con Perfil Córdoba, el jefe municipal explicó que la localidad mantiene una estructura impositiva reducida, con foco en la competitividad empresarial. En medio de las discusiones impulsadas por el gobierno de Javier Milei sobre presión fiscal y costos para el sector privado, Villa del Rosario exhibe un modelo que busca diferenciarse del esquema aplicado en grandes centros urbanos.

"Villa del Rosario es una de las localidades que no tiene tasa sobre la producción para todos aquellos que producen", sostuvo Carballo. Según explicó, actualmente sólo se cobran la tasa de la propiedad y la tasa de agua, esta última vinculada a la prestación directa del servicio.

El intendente consideró que muchas veces el debate nacional sobre impuestos municipales se construye observando la realidad del Área Metropolitana de Buenos Aires y no la de las ciudades del interior profundo. "Se sigue mirando desde la Nación al conurbano y no se ve el esfuerzo que hacen los municipios del interior del interior", afirmó.

Un modelo pensado para captar inversiones

Para Carballo, la decisión de no gravar la producción permitió generar condiciones atractivas para el sector privado. Villa del Rosario cuenta actualmente con tres zonas industriales, dos parques industriales en funcionamiento y un tercer parque próximo a inaugurarse, que ya tiene empresas operando.

El crecimiento también se refleja en los números. La ciudad registra alrededor de 169 empresas entre pequeñas, medianas y grandes, además de unos 1.000 comercios.

"Si nosotros cobráramos una tasa por producir, seguramente no tendríamos la cantidad de empresas que tenemos", señaló. Entre las inversiones recientes destacó el desembarco de La Ramada, una de las principales firmas lácteas del país, que adquirió una planta local y comenzó un proceso de expansión.

El costo de recaudar menos

La pregunta inevitable es cómo se sostiene un esquema de tasas reducidas en un contexto donde la coparticipación viene mostrando caídas. Carballo respondió que la clave está en la administración eficiente de los recursos y en el efecto indirecto que genera el desarrollo productivo. "Aun teniendo menores ingresos por la caída de la coparticipación, seguimos siendo eficientes en la administración", aseguró.

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El mandatario explicó que la generación de empleo privado reduce la presión sobre el Estado municipal y contribuye a mantener la actividad económica interna. A su vez, destacó que el municipio conserva una masa salarial controlada, lo que le permite continuar ejecutando obras y sosteniendo programas sociales, culturales y deportivos con fondos propios. "Todo se vuelve sustentable. Es una economía circular", resumió.