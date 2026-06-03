Anulo mufa: Una encuesta revela que los hinchas argentinos llegan a la Copa con pocas expectativas

A pocos días del inicio de la Copa del Mundo, no hay clima de Mundial. Las expectativas reflejan una cautela que se asemeja más a la previa de Rusia 2018 que a la euforia vivida en 2022. Si bien un sector de la población mantiene la fe intacta en el bicampeonato, crecen las dudas sobre las posibilidades reales de la Selección Argentina.

El termómetro social a poco más de una semana del inicio del Mundial 2026 muestra un panorama complejo y sustancialmente diferente al de hace cuatro años. Según el último informe cuantitativo de la consultora Delfos, realizado sobre la base de 2.687 casos en todo el país, las expectativas de los argentinos han sufrido un marcado retroceso hacia el escepticismo.

Los datos son elocuentes: mientras que en la antesala de Qatar 2022 un abrumador 62% de los encuestados creía que Argentina ganaría el mundial, hoy esa cifra se ha desplomado al 24%. Este escenario de "fe moderada" sitúa el clima actual en niveles muy similares a los de 2018, cuando solo un 20% vaticinaba la consagración.

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En términos generales, apenas 1 de cada 4 ciudadanos mantiene la confianza plena en que la celeste y blanca alcanzará la gloria máxima.

¿Hasta dónde llegará la Scaloneta?

La otra cara de la moneda revela una preocupación creciente. A pesar de enfrentar lo que se percibe como un grupo "accesible", un 13% de los consultados teme que el equipo no logre superar la primera ronda. Esta cifra representa un aumento drástico frente al ínfimo 1% que compartía ese temor antes del inicio del mundial previo. El informe destaca que, particularmente en Córdoba, el clima es más pesimista que a nivel nacional, predominando una sensación de cautela generalizada.

En cuanto a las proyecciones de las fases finales, el estudio indica que un 14% sitúa a la Selección llegando a cuartos de final y otro 14% la ve entre los cuatro mejores. En el hipotético caso de alcanzar la final, Brasil surge como el rival favorito con un 21%, superando a Alemania (12%) y Francia (9%), aunque se observa un crecimiento sustancial en la falta de interés por el contrincante; para la mayoría, lo único relevante es volver a levantar la copa.

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En síntesis, el "anulo mufa" parece haber sido reemplazado por un realismo austero. La sociedad argentina encara esta nueva cita mundialista con la memoria fresca de la gloria alcanzada, pero con la guardia alta y expectativas que, lejos de la efervescencia de 2022, se han ajustado a una prudencia histórica.