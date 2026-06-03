Córdoba registró 10 femicidios en 2025: una mujer fue asesinada cada 36 días

Diez mujeres fueron víctimas de femicidio en Córdoba durante 2025. El dato, difundido por el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), implica que en la provincia hubo una mujer asesinada cada 36 días por razones de sexo. El informe fue elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema y releva todas las causas judiciales abiertas en el país por muertes violentas de mujeres.

A nivel nacional, el registro contabilizó 200 víctimas directas de femicidio durante el año pasado, lo que equivale a una víctima cada 44 horas. Córdoba aportó el 5% de los casos registrados en todo el país y cerró el año con una tasa de 0,50 víctimas cada 100.000 mujeres.

El círculo más cercano, el escenario más peligroso

Uno de los datos más contundentes del informe es quiénes fueron los agresores. El 83% de las víctimas tenía algún tipo de vínculo previo con el femicida. Dentro de ese universo, las parejas concentraron 69 casos y las exparejas otros 40, convirtiéndose en los vínculos más frecuentes.

Además, en el 36% de los casos la víctima convivía con el agresor al momento del crimen.

El relevamiento también deja al descubierto una constante que se repite año tras año: las alertas previas. En al menos 101 vínculos, equivalentes al 44% de los casos analizados, existían antecedentes de violencia de género antes del femicidio. De ellos, 36 habían sido denunciados formalmente ante la Justicia, mientras que otros 65 surgieron de la reconstrucción posterior de los expedientes judiciales.

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Incluso, 16 víctimas contaban con medidas de protección vigentes al momento del crimen. Entre ellas había restricciones de acercamiento, exclusión del hogar, botones antipánico y otras disposiciones judiciales.

Fugas, ocultamiento y suicidios

El informe nacional también analiza el comportamiento de los agresores después del hecho. El 31% de los femicidas intentó escapar tras cometer el crimen, mientras que un tercio buscó ocultar su responsabilidad. Entre las maniobras registradas aparecen el descarte del cuerpo, la simulación de suicidios, incendios provocados y falsas hipótesis de accidentes.

Otro dato impactante es que 35 agresores se suicidaron después de cometer el femicidio, lo que representa casi el 17% del total de los sujetos activos investigados.

El perfil de los agresores

Según el RNFJA, la edad promedio de los femicidas fue de 38,4 años. El grupo más numeroso estuvo entre los 25 y los 34 años, seguido por quienes tenían entre 35 y 44 años.

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Además, al menos el 22,4% registraba consumo problemático de sustancias. El alcohol apareció como la sustancia más frecuente, seguida por la cocaína.

La publicación del informe coincide con el asesinato de Agostina Vega, la menor de 14 años que fue víctima de Claudio Barrelier.