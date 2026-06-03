Con US$ 17 millones de inversión, Pilay le pone fecha a la reactivación inmobiliaria

Mientras la economía argentina busca consolidar un escenario de mayor estabilidad después de años de alta inflación, Pilay mantiene un ritmo sostenido de crecimiento en Córdoba. Durante el 2025, la empresa realizó una inversión cercana a los US$ 17 millones y prevé una inversión similar para el año 2026, manteniendo un ritmo constructivo de aproximadamente 32,000 m² en ejecución, apoyada en un modelo de financiamiento propio que le permite sostener la actividad sin depender del crédito bancario.

En el año en que celebra dos décadas de presencia en la provincia, la firma alcanza uno de sus hitos más importantes: la culminación de Pilay Futura, uno de los desarrollos urbanísticos más relevantes de la ciudad.

"Estamos terminando la última torre de Pilay Futura, un proyecto que demandó muchos años de trabajo y que se convirtió en un emblema para la compañía en Córdoba", destacó Omar Morandini, gerente de Pilay Córdoba.

La entrega de la torre Pilay 21, prevista para el 1 de junio, marcará el cierre definitivo del complejo ubicado en la zona sur de la ciudad, que comprende 72.000 metros cuadrados construidos, ocho torres, 870 departamentos y 400 cocheras.

Tres desarrollos que marcan la agenda

Con Pilay Futura prácticamente concluido, la empresa concentra sus esfuerzos en dos proyectos estratégicos: Verbenas Housing, en Manantiales II, y Terrazas de Alberdi, uno de los emprendimientos más ambiciosos actualmente en ejecución.

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En Verbenas Housing, un complejo de 159 viviendas, ya fueron entregadas 56 unidades y avanza la tercera etapa del proyecto, que incorpora nuevas casas, espacios comunes, piscina y salón de usos múltiples. La etapa 3A, integrada por 16 viviendas, presenta un avance del 95% y será entregada entre junio y agosto de 2026.

Por otro lado, Terrazas de Alberdi representa la gran apuesta de Pilay para los próximos años. El desarrollo contempla más de 40.600 metros cuadrados de construcción sobre un predio de 7.000 metros cuadrados, con 426 departamentos, 302 cocheras, amenities y seguridad.

La primera etapa incluye las torres Pilay 25 y Pilay 26, cuya entrega está prevista para 2027 y 2028 respectivamente. "Estamos incorporando unidades Plus, con mayor superficie, mejores distribuciones, balcones más amplios y un nivel de confort superior, manteniendo los estándares de calidad que caracterizan a la empresa", explicó Morandini.

Un mercado que aún busca recuperar rentabilidad

A pesar de la mejora de algunos indicadores macroeconómicos, el ejecutivo considera que el sector desarrollista todavía enfrenta desafíos importantes.

Según explicó, existe un desajuste entre los costos de construcción y los valores de mercado de las propiedades, situación que afecta la rentabilidad de los proyectos.

"Las variables macroeconómicas muestran señales positivas y un proceso de estabilización, pero las variables microeconómicas todavía están acomodándose. Los costos de construcción continúan elevados y los precios de venta aún no acompañan esa realidad", señaló.

En este contexto, Morandini entiende que la recuperación del sector será gradual y estima que el segundo semestre de 2026 podría marcar el inicio de una mejora más generalizada, con perspectivas más favorables para 2027.

El crédito hipotecario, la pieza que falta

Para el gerente de Pilay, el principal factor que podría acelerar la expansión del mercado inmobiliario es la consolidación del crédito hipotecario. Sin embargo, considera que todavía existen obstáculos estructurales que limitan su desarrollo.

Entre ellos menciona el riesgo país, que encarece el acceso al financiamiento, la elevada carga tributaria que enfrentan los distintos actores de la economía y las dificultades del sistema financiero para securitizar hipotecas a costos competitivos.

"El crédito hipotecario es el gran motor que hoy le falta a la industria. Cuando esa herramienta logre desarrollarse plenamente, el sector tendrá una dinámica muy diferente", sostuvo.

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Financiamiento propio como ventaja competitiva

Frente a las limitaciones del sistema bancario, Pilay mantiene una estrategia que históricamente ha sido una de sus principales fortalezas: actuar como su propia entidad financiera. La empresa ajusta sus cuotas mediante el Índice de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), un mecanismo que permite acompañar la evolución de los costos de materiales y mano de obra.

Este esquema posibilita ofrecer planes de financiación de hasta 120 meses para Verbenas Housing y hasta 72 meses para los departamentos tradicionales de Pilay Inversión.

Además, según Morandini, el sistema ha demostrado capacidad de adaptación frente a distintos contextos económicos. "No hemos observado incrementos significativos en la morosidad. Nuestro modelo está diseñado para acompañar la capacidad de pago de las familias y mantener el equilibrio financiero de los proyectos", indicó.

Una estrategia para distintos segmentos de la clase media

La diversificación de productos se ha convertido en otro de los ejes de crecimiento de la compañía. Actualmente, Pilay trabaja con propuestas orientadas a distintos perfiles de la clase media. Por un lado, mantiene su tradicional oferta de departamentos de uno y dos dormitorios destinados tanto a vivienda como a inversión. Por otro, desarrolla productos orientados a segmentos con mayor capacidad adquisitiva, como Verbenas Housing y las nuevas unidades Plus de Terrazas de Alberdi.

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"La idea es seguir acompañando las distintas necesidades habitacionales de la clase media, ofreciendo alternativas para quienes buscan su primera vivienda, una inversión o una propuesta de mayor nivel de confort", explicó.

El ladrillo sigue siendo una apuesta de largo plazo

Más allá de las alternativas financieras que hoy ofrece el mercado, Morandini sostiene que el sector inmobiliario continúa siendo una de las inversiones más sólidas para el ahorrista argentino. Su argumento se apoya tanto en el histórico comportamiento del mercado como en el déficit habitacional que persiste en el país.

"En la Argentina siempre fue el caballito de batalla. Cuando analizás una curva de tiempo de 10 o 15 años, todas las variables terminan confluyendo a favor del ladrillo", afirmó. Desde esa perspectiva, considera que la combinación entre financiación, renta futura y apreciación del activo sigue ofreciendo oportunidades atractivas para quienes buscan preservar y hacer crecer su patrimonio.

Con proyectos en ejecución, nuevas tipologías residenciales y una inversión sostenida, Pilay apuesta a atravesar el período de transición económica consolidando su presencia en Córdoba y preparándose para una eventual recuperación más amplia del mercado inmobiliario argentino.