Femicidio de Agostina Vega: la joven que escapó de Barrelier apuntó a posibles cómplices

La investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa sumando interrogantes sobre el accionar de Claudio Barrelier y el posible conocimiento que otras personas pudieron haber tenido de lo ocurrido en la vivienda de barrio Cofico donde la adolescente fue vista por última vez. En una entrevista la joven que en mayo de 2025 denunció haber sido privada ilegítimamente de la libertad por el acusado aportó nuevos detalles sobre aquella experiencia y planteó sospechas sobre la participación o el conocimiento de terceros.

La mujer, que entonces tenía 20 años, logró escapar semidesnuda y atada de la misma casa de calle Del Campillo al 800 que hoy ocupa un lugar central en la investigación por el asesinato de Agostina. Consultada sobre si cree que otras personas pudieron haber sido cómplices o haber sabido lo que ocurría, respondió: “Yo creo que sí. ¿Cómo no van a escuchar? Llegó la Policía y ellas salieron del domicilio”.

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Según relató en Cadena 3, después de escapar fue asistida por vecinos y trasladada al Polo de la Mujer, mientras la Policía allanaba la vivienda. En aquel procedimiento encontraron algunas de sus pertenencias, pero no lograron ubicar su teléfono celular ni las armas que, según denunció, Barrelier utilizó para amenazarla.

La joven también recordó que el acusado le dijo que debían llegar otras personas y que necesitaba que ella estuviera “bien” para que confiaran en él. A partir de ese episodio aseguró que siempre mantuvo una sospecha: “Sinceramente, lo que a mí se me pasa por la mente es que me haya vendido”. Cuando le preguntaron si pensó en una posible red de trata, respondió: “Sí, eso es lo que pensé en ese momento”.

Además, recordó que minutos después de su fuga un automóvil negro llegó hasta la vivienda y un hombre descendió para preguntar qué había ocurrido. Tras conversar brevemente con un vecino, volvió a subir al vehículo y se retiró del lugar.

A más de un año de aquel episodio, la denunciante aseguró que todavía convive con las secuelas psicológicas. “No volví a confiar en nadie”, afirmó. También reconoció que durante meses evitó salir sola por temor a sufrir represalias o que algún integrante de su familia resultara afectado.

Peritajes y relevamientos

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó este miércoles un nuevo procedimiento judicial en la vivienda de Claudio Barrelier, ubicada en calle Juan del Campillo al 800, en barrio Cofico. El operativo fue ordenado por el fiscal Raúl Garzón y se desarrolla en el inmueble donde la adolescente de 14 años fue vista por última vez antes de ser asesinada.

Del despliegue participan efectivos de la Policía de Córdoba y del Departamento de Unidades de Investigación de Riesgo (DUAR), quienes trabajan bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal. Los investigadores buscan incorporar nuevos elementos probatorios que permitan reconstruir con mayor precisión lo ocurrido y fortalecer el expediente judicial.

Durante varias horas, peritos y personal especializado permanecieron dentro de la propiedad realizando tareas de búsqueda, relevamiento y análisis de distintos sectores del inmueble. La vivienda continúa siendo considerada uno de los puntos centrales de la causa debido a que, según la reconstrucción realizada por la fiscalía, Agostina ingresó allí junto a Barrelier y nunca volvió a salir con vida.

El procedimiento forma parte de una serie de medidas que se profundizaron luego del hallazgo de los restos de la adolescente en un descampado de la zona sur de Córdoba, ocurrido tras una semana de intensa búsqueda. La fiscalía intenta determinar todas las circunstancias que rodearon el crimen y establecer si existieron otras personas que pudieron haber colaborado o tenido conocimiento de los hechos.

Expulsión confirmada

La Comisión Directiva de Instituto Atlético Central Córdoba confirmó la expulsión de Claudio Gabriel Barrelier, el único imputado por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba. La decisión fue adoptada luego de que el club pusiera los antecedentes del caso a disposición de su Tribunal de Convivencia, que resolvió excluirlo de manera definitiva de los registros sociales de la institución.

A través de un comunicado oficial difundido este miércoles, la entidad de Alta Córdoba explicó que la medida se tomó en función de la gravedad de los hechos investigados, el avance de la causa judicial y la conmoción social e institucional generada por el crimen. Barrelier era socio activo del club y mantenía vínculos con una de las facciones de la barra brava albirroja.

“El Instituto Atlético Central Córdoba informa a sus socias, socios, hinchas y a la comunidad en general que, en virtud de los hechos de público conocimiento vinculados al crimen de Agostina Vega, actualmente objeto de investigación judicial y por los cuales se ha imputado bajo la figura de femicidio a una persona socia activa del Club, y conforme a las facultades previstas en su Estatuto Social, la Comisión Directiva ha puesto los antecedentes del caso en conocimiento del Tribunal de Convivencia de la Institución”, señaló el club.

Tras analizar la situación, el organismo interno resolvió la expulsión de Barrelier, decisión que, según aclararon, es independiente de la responsabilidad penal que determine la Justicia. Desde Instituto remarcaron que los hechos investigados resultan incompatibles con los principios establecidos en su Estatuto Social y en el Protocolo contra la Violencia de Género vigente en la institución.

Además, la entidad reafirmó su compromiso con “la defensa de los derechos humanos, la dignidad, la igualdad, la convivencia democrática y la construcción de ámbitos libres de toda forma de violencia y discriminación”.

En otro tramo del comunicado, Instituto expresó su acompañamiento a la familia y al entorno de la adolescente asesinada. “Frente al profundo dolor que ha generado el asesinato de Agostina Vega, Instituto Atlético Central Córdoba expresa su solidaridad, acompañamiento y respeto hacia su familia”, manifestaron.

El club también aseguró que se encuentra a disposición de la Justicia para colaborar en todo lo que resulte necesario en el marco de la investigación. Por último, la institución aclaró que Claudio Gabriel Barrelier no desempeñó funciones institucionales, deportivas ni representativas dentro del club y cerró el comunicado con una definición contundente: “Instituto Atlético Central Córdoba no dará ni un paso atrás en la defensa y promoción de los valores que han forjado su identidad a lo largo de sus 107 años de historia”.