Passerini impulsó narcotest y control de antecedentes penales para todos los municipales

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, impulsó "la extensión de los controles de antecedentes penales y narcotest a la totalidad del personal municipal", informó la Municipalidad de Córdoba.

La iniciativa fue anunciada en medio de la conmoción por el femicidio de Agostina Vega, de 14 años, cuyo único imputado en la causa es Claudio Barrelier quien trabajaba en el municipio.

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Controles de antecedentes penales y narcotest

La medida tiene como objetivo "la extensión de los controles de antecedentes penales y narcotest a la totalidad del personal municipal, tal como ya ocurre con los funcionarios de la administración".

"La extensión de los controles será instrumentada a través de un proyecto de ordenanza que ingresará para su tratamiento en la próxima sesión del Concejo Deliberante (jueves 4 de junio)", precisa un breve comunicado.

“Espero que la ordenanza tenga un rápido tratamiento para que comiencen a correr los plazos previstos. Los cordobeses merecemos una sociedad mejor y ese compromiso debe empezar por la casa de todos”, expresó Passerini en declaraciones difundidas por El Doce.

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La Cava por Ricardo Moreno

"Además, dispuso que Raúl La Cava asuma esta semana su banca en el Concejo Deliberante", señala el documento.

"Estoy seguro que parte de las cartas en el asunto que está tomando la intendencia es modificar ordenanzas y demás para que esto no vuelva a ocurrir dentro de lo que es el ámbito municipal ", afirmó La Cava al referirse al caso de Barrelier.